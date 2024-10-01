「流感+新冠」疫苗開打 我要打嗎？深探JN.1疫苗

流感與新冠疫苗同步開打，而近期JN.1變異株成為主流株，仍有繼續接種疫苗之必要。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署宣布於今（10月1日）起開始「流感加新冠」疫苗的第一階段接種。或許你想問，為何還要繼續打疫苗呢？流感、新冠疫苗一起接種，真的沒關係嗎？《自由健康網》為大家簡要整理以JN.1變異株開發的新冠疫苗相關知識。

Ｑ：接種時程與公費接種的對象？

疾管署表示，第1階段自10月1日開始，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段自11月1日開始，新冠疫苗為出生滿6個月以上對象（未列於第一階段者），流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

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新冠及流感接種計畫對象及開打時程。（疾管署提供）

Ｑ：我以前接種過了，還要再打新冠疫苗嗎？

疾管署表示，因應新冠病毒持續演變，世界衛生組織（WHO）建議接種安全有效之COVID-19疫苗，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力，且曾確診或是感染過、已接種原始株或雙價疫苗等保護力已嚴重不足，建議民眾踴躍接種新病毒株（JN.1）疫苗，降低重症或死亡發生風險。

Ｑ：JN.1與之前的XBB疫苗有何不同？

世界衛生組織（WHO）於今（2024）年4月針對COVID-19疫苗抗原組成建議使用單價JN.1作為新疫苗抗原成分，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力；另歐盟與鄰近日本、韓國亦同時採用單價JN.1疫苗。目前國內外疫情仍以JN.1為主流病毒株，考量KP.2及KP.3變異株為JN.1衍生後代，且兩者與JN.1之間棘蛋白突變位點差異小，建議以單價JN.1疫苗因應秋冬的可能疫情。

Ｑ：我要打幾劑疫苗呢？

疾管署表示，依民眾接種年齡及COVID-19疫苗接種史，原則為滿5歲以上民眾，無論是否曾接種COVID-19疫苗，僅須接種1劑。倘若是滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種COVID-19疫苗者須接種2劑，曾接種者則接種1劑。

Ｑ：接種後可能會有副作用嗎？接種後要做什麼？

疾管署表示，為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。

接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位。

如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

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