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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

長者未接種疫苗死亡率高！ 「左流右新」雙重保護

2024/10/01 13:05

嘉義長庚醫院長楊仁宗以醫護人員資格率先接種疫苗，左手打流感、右手打新冠。（記者蔡宗勳攝）

嘉義長庚醫院長楊仁宗以醫護人員資格率先接種疫苗，左手打流感、右手打新冠。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣公費流感與新冠疫苗即日起開打，縣府今（1）天在嘉義長庚醫院舉行「左流右新健康龍安心」流感和新冠疫苗開打記者會，長庚醫院長楊仁宗以醫護人員資格率先接種疫苗，左手打流感、右手打新冠，縣長翁章梁強調數據顯示長者未接種疫苗死亡率居高不下，呼籲透過疫苗雙打，達到雙重保護。

嘉義縣衛生局統計指出，截至9月23日，嘉義縣今（2024）年已累計40例的流感併發重症，其中32.5%的患者未接種疫苗，並且已有5例死亡，其中4例為65歲以上長者；新冠併發重症確診病例達434例，未接種新冠XBB疫苗者占90.7%，其中43例死亡病例全為65歲以上長者。

翁章梁指出，疫苗接種是最有效的預防傳染病手段，接種當年度的新型病毒株疫苗才能確保最佳的免疫效果：另外，65歲以上的嘉義縣民只要接種新冠JN.1疫苗就送200元禮券，數量有限送完為止，邀請鄉親扶老攜幼一起到衛生所或合約院所接種，打造最佳防護力。

衛生局長趙紋華表示，為避免第一線醫護人員感染而影響照護工作，特別邀集嘉義縣5大醫事公會共同呼籲醫事人員踴躍接種；提醒符合資格的民眾請儘速接種流感與新冠疫苗，以獲得雙重保護，所有疫苗接種相關資訊可在嘉義縣衛生局官網或洽詢各地衛生所。

流感與新冠疫苗分兩階段開打，第一階段於10月1日起，65歲以上長者55歲以上原住民、19至64歲高風險慢性病者、6個月以上嬰幼兒至高中職/專科三年級學生，等11類群體。

嘉義縣公費流感與新冠疫苗10月1日開打 。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣公費流感與新冠疫苗10月1日開打 。（記者蔡宗勳攝）

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