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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感、新冠疫苗開打 蔣萬安：符合資格、有時間就去打

2024/10/01 12:54

台北市長蔣萬安（右）出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會，會中台北市衛生局長黃建華（中）示範施打疫苗。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安（右）出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會，會中台北市衛生局長黃建華（中）示範施打疫苗。（記者王藝菘攝）

〔記者何玉華／台北報導〕今年公費流感及新冠JN.1疫苗今（1）日起分階段開放接種，台北市長蔣萬安特別到台北市立聯合醫院關切，並與衛生局黃建華局長一起呼籲符合接種資格的民眾儘速完成接種，蔣萬安表示，他會跟太太商量，只要符合資格、有時間，他和孩子都會接種來提升保護力。

蔣萬安表示，流感及新冠疫苗接種分兩階段，第一階段開放滿65歲以上長者等11類施打對象，今年新增55歲以上原住民；第二階段從11月1日起，流感疫苗開放50到64歲的民眾接種，新冠JN.1疫苗開放出生滿6個月以上民眾接種，「左流右新」希望大家能夠提前預防，照顧自己、照顧家人。

台北市長蔣萬安（右）出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會，蔣萬安會中與台北市衛生局長黃建華（左）交換意見。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安（右）出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會，蔣萬安會中與台北市衛生局長黃建華（左）交換意見。（記者王藝菘攝）

北市衛生局補充說明，北市流感疫苗合約醫療院所有372家、新冠疫苗有353家提供接種服務，聯醫12區院外門診部於10、11月週六上午加開疫苗專診，提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，免收掛號費，民眾可多加利用。另與衛生局、教育局、民政局及社會局合作設置校園、社區及機構集中接種站超過1000場，方便民眾就近接種，提升群體免疫力。

衛生局指出，秋冬季節為流感及新冠疫情流行期，依疾管署統計自2023年10月至2024年9月，北市感染新冠死亡人數共210例，流感併發重症個案共160例，其中41例流感死亡個案中超過8成未接種當季流感疫苗，並以65歲以上長者居多，呼籲高風險族群儘速完成疫苗接種，尤其對流感重症的保護力可達82%。

台北市長蔣萬安出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安（圖中）出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安（圖中）出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安（圖中）出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安（圖中）出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（記者王藝菘攝）

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