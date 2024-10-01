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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》天氣轉涼好發3疾病！ 中醫：調理體質溫暖過冬

2024/10/01 18:46

中醫師說明，天氣轉涼，舊疾及關節退化容易發作，舊傷處因血液循環不足，而復發產生疼痛痠麻症狀，秋天積極調理，可望入冬前治好舊傷，防復發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師說明，天氣轉涼，舊疾及關節退化容易發作，舊傷處因血液循環不足，而復發產生疼痛痠麻症狀，秋天積極調理，可望入冬前治好舊傷，防復發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕入秋調理，溫暖過冬！雲品中醫診所院長彭意雯表示，入秋後，天氣漸涼，手腳冰冷、舊傷及退化性關節炎易復發，若能在入冬前調理好身體，便能安心入冬。其中手腳冰冷可依體質滋陰補陽祛寒，祛除體內痼久陳寒，打造溫暖體質；此外，舊疾及關節退化也容易在天冷時發作，產生疼痛痠麻症狀，秋天積極調理，可望在入冬前治好舊傷，不再為舊傷發作而苦。

好發呼吸道疾病 飲食清淡

彭意雯在臉書專頁「雲品中醫診所」發文分享，入秋後應預防氣喘、過敏性鼻炎等呼吸道疾病的復發，也應預防感冒，此時易有感冒流行，建議早晚多帶一件外套，出入公眾場合戴口罩，保護鼻口不受外邪入侵。

彭意雯建議，入秋後，飲食上宜攝取清淡好消化的當季食材，避免接觸引起過敏的奇異果、巧克力、蝦蟹等食物，也應避免過食生冷食物，例如：西瓜、冰棒、生菜、生魚片等，導致寒凝痰濕內生，更加重呼吸道過敏的症狀。

秋燥傷津耗液 重滋陰潤燥

節氣白露（9月7日）過後屬秋燥！彭意雯指出，此時氣候乾燥，燥邪傷人，容易傷津耗液，出現口咽乾、鼻乾、皮膚乾、大便乾硬等症狀，可多服用些滋陰潤燥的食物，如木耳、海參、人參菜、秋葵、絲瓜等食材；也可選用一些宣肺化痰、滋陰益氣的中藥，如人參、西洋參、沙參、麥門冬、百合、杏仁、川貝等，對緩解秋燥有良好的效果。

氣溫下降 體質虛寒、陽氣不足易怕冷

趁入冬前好好保養，調理手腳冰冷好時機，保暖過冬！彭意雯提及，因氣溫下降、早晚轉涼，體質虛寒、陽氣不足的人也開始出現怕冷、手腳冰冷的症狀，此時正是開始調理的好時機，依照體質滋陰補陽祛寒，祛除體內痼久陳寒，打造溫暖體質，冬天不再手腳冰冷痛苦難耐。

彭意雯提醒，天氣轉涼，人體的陽氣也逐漸降低，身體的舊傷及關節退化容易在此時發作，舊傷處因血液循環不足，而復發產生疼痛痠麻症狀，秋天積極調理，可望在入冬前治好舊傷，不再為舊傷發作而苦。

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