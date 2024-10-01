自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖友減重5％就能改善三高！ 營養師推地中海飲食

2024/10/01 14:07

沈宛徵指出，地中海飲食模式則被證實可以降低心血管疾病風險，同時促進體重管理和血壓控制；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈宛徵指出，地中海飲食模式則被證實可以降低心血管疾病風險，同時促進體重管理和血壓控制；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病患者罹患心血管疾病風險更高，對此，營養師沈宛徵在其臉書專頁「沈宛徵營養師」發文表示，減重超過5%就可改善三高；飲食控制上減少碳水可降血糖與膽固醇，建議採用地中海飲食模式，就能同時促進體重管理和血壓控制。

●治療重點：沈宛徵指出，營養治療旨在透過調整全食物的攝取，優化患者的健康狀況，並減少糖尿病相關併發症。體重減輕超過5%對糖尿病患者的心血管代謝健康有顯著效果，能有效改善血糖、血脂和血壓。此外，減少碳水化合物攝取有助於顯著降低糖化血色素、空腹血糖和膽固醇水平。

●地中海飲食的優勢：地中海飲食模式則被證實可以降低心血管疾病風險，同時促進體重管理和血壓控制。這種飲食模式鼓勵攝取植物性蛋白質，減少加工食物和動物性蛋白質的攝取，既有益健康，也有助於環保永續發展。

●控制飲食的挑戰：遵守低熱量、高營養攝取，引導患者使用食物份量控制工具。然而，根據統計，能夠有效控制食物份量的糖尿病患者僅有49%，而保持規律飲食和運動習慣的分別只有18%和30%。自我體重管理方面也相對薄弱，僅有43%的患者能持之以恆。

●專業配方與血糖監測：糖尿病專用配方如低糖、複合性糖類、低升糖指數食物和高纖維、多元不飽和脂肪酸等，對控制血糖有一定幫助。但沈宛徵提醒，不是所有糖尿病患者都需要專用補給品，應根據個人情況靈活運用。此外，透過血糖自我監測或連續血糖監測（CGM），患者可以及時調整飲食，增加血糖處於目標範圍時間（TIR）的比例。研究顯示，TIR每增加10%，糖化血色素可降低約0.5%。

沈宛徵也強調，美國糖尿病學會（ADA）並未推薦單一最佳飲食模式或固定的營養素比例，而是應根據個人需求量身制定計劃。她認為，適合並能長期執行的飲食計劃，才是控制糖尿病的最佳策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中