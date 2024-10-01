健康網》糖友減重5％就能改善三高！ 營養師推地中海飲食

沈宛徵指出，地中海飲食模式則被證實可以降低心血管疾病風險，同時促進體重管理和血壓控制；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病患者罹患心血管疾病風險更高，對此，營養師沈宛徵在其臉書專頁「沈宛徵營養師」發文表示，減重超過5%就可改善三高；飲食控制上減少碳水可降血糖與膽固醇，建議採用地中海飲食模式，就能同時促進體重管理和血壓控制。

●治療重點：沈宛徵指出，營養治療旨在透過調整全食物的攝取，優化患者的健康狀況，並減少糖尿病相關併發症。體重減輕超過5%對糖尿病患者的心血管代謝健康有顯著效果，能有效改善血糖、血脂和血壓。此外，減少碳水化合物攝取有助於顯著降低糖化血色素、空腹血糖和膽固醇水平。

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●地中海飲食的優勢：地中海飲食模式則被證實可以降低心血管疾病風險，同時促進體重管理和血壓控制。這種飲食模式鼓勵攝取植物性蛋白質，減少加工食物和動物性蛋白質的攝取，既有益健康，也有助於環保永續發展。

●控制飲食的挑戰：遵守低熱量、高營養攝取，引導患者使用食物份量控制工具。然而，根據統計，能夠有效控制食物份量的糖尿病患者僅有49%，而保持規律飲食和運動習慣的分別只有18%和30%。自我體重管理方面也相對薄弱，僅有43%的患者能持之以恆。

●專業配方與血糖監測：糖尿病專用配方如低糖、複合性糖類、低升糖指數食物和高纖維、多元不飽和脂肪酸等，對控制血糖有一定幫助。但沈宛徵提醒，不是所有糖尿病患者都需要專用補給品，應根據個人情況靈活運用。此外，透過血糖自我監測或連續血糖監測（CGM），患者可以及時調整飲食，增加血糖處於目標範圍時間（TIR）的比例。研究顯示，TIR每增加10%，糖化血色素可降低約0.5%。

沈宛徵也強調，美國糖尿病學會（ADA）並未推薦單一最佳飲食模式或固定的營養素比例，而是應根據個人需求量身制定計劃。她認為，適合並能長期執行的飲食計劃，才是控制糖尿病的最佳策略。

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