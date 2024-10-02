健康網》紅斑性狼瘡落髮能再生？ 醫：「這」情況機率低

醫師表示，狼瘡引發的落髮可分為2種類型：非結疤型禿髮與結疤型禿髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅斑性狼瘡引發落髮，是否有機會重新長回來？林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師在臉書發文指出，落髮的成因多樣，可能來自遺傳、營養不良、荷爾蒙變化、壓力，或是某些疾病的影響，紅斑性狼瘡便是其中之一，若是結疤型禿髮，毛囊受到永久性損害，再生機率極低。

醫師表示，據統計，約有一半的紅斑性狼瘡患者會出現落髮問題。狼瘡引發的落髮可分為2種類型：非結疤型禿髮與結疤型禿髮。

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非結疤型禿髮常見於疾病活動期或剛接受治療時，由於皮膚發炎導致毛囊受損，或是因使用某些藥物產生副作用，進而引起落髮。不過，當疾病獲得穩定控制或藥物減少後，毛髮有可能再生。

結疤型禿髮則多與圓盤性狼瘡相關，患者頭皮在初期會出現紅斑，後期則會結痂。一旦形成疤痕，毛囊將受到永久性損害，毛髮再生的機率極低。

醫師強調，不論是哪種類型的落髮，患者應先確定落髮的原因，並盡早採取適當的治療措施，或尋求專業醫療協助，以減少落髮帶來的困擾。

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