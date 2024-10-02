自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》紅斑性狼瘡落髮能再生？ 醫：「這」情況機率低

2024/10/02 14:35

醫師表示，狼瘡引發的落髮可分為2種類型：非結疤型禿髮與結疤型禿髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，狼瘡引發的落髮可分為2種類型：非結疤型禿髮與結疤型禿髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅斑性狼瘡引發落髮，是否有機會重新長回來？林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師在臉書發文指出，落髮的成因多樣，可能來自遺傳、營養不良、荷爾蒙變化、壓力，或是某些疾病的影響，紅斑性狼瘡便是其中之一，若是結疤型禿髮，毛囊受到永久性損害，再生機率極低。

醫師表示，據統計，約有一半的紅斑性狼瘡患者會出現落髮問題。狼瘡引發的落髮可分為2種類型：非結疤型禿髮與結疤型禿髮。

非結疤型禿髮常見於疾病活動期或剛接受治療時，由於皮膚發炎導致毛囊受損，或是因使用某些藥物產生副作用，進而引起落髮。不過，當疾病獲得穩定控制或藥物減少後，毛髮有可能再生。

結疤型禿髮則多與圓盤性狼瘡相關，患者頭皮在初期會出現紅斑，後期則會結痂。一旦形成疤痕，毛囊將受到永久性損害，毛髮再生的機率極低。

醫師強調，不論是哪種類型的落髮，患者應先確定落髮的原因，並盡早採取適當的治療措施，或尋求專業醫療協助，以減少落髮帶來的困擾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中