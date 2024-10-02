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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》失眠好累還要運動？ 學者曝研究結果

2024/10/02 19:38

劉沁瑜指出，不論單次運動或長期運動，都能改善失眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉沁瑜指出，不論單次運動或長期運動，都能改善失眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本來就失眠，下班後拖著滿身疲勞，還要去健身嗎？輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜近日在臉書粉專「吃出影響力-營養系劉沁瑜老師」發文強調，運動對改善睡眠的正面影響；單次的急性運動可以縮短入睡時間，減少入睡後清醒次數，而長期運動則能增加總睡眠時間，透過調節生長激素及皮質醇的分泌來改善睡眠品質。

失眠的危害超乎想像

睡眠不僅僅是休息的時間，身體在睡眠期間仍然運作不懈，調節細胞功能與內分泌系統。劉沁瑜指出，長期失眠會導致精神不佳、提高車禍與工傷的風險，並增加慢性疾病的發病率。研究顯示，患有睡眠障礙的成年人不僅生活品質較差，甚至死亡率也較高。失眠問題也使得相關治療費用逐年增加。

運動改善睡眠的研究證據

劉沁瑜分享，運動除了作為改善認知功能的手段外，近年來也被提議為治療失眠的非藥物選擇。研究顯示，單次的急性運動可以縮短入睡時間，減少入睡後清醒次數，而長期運動則能增加總睡眠時間，透過調節生長激素及皮質醇的分泌來改善睡眠品質。特別是對於久坐不動的上班族，每週3次的有氧運動結合耐力訓練和阻力訓練即可顯著提升睡眠質量。

研究顯示，運動可減輕關節炎、纖維肌痛等多種慢性疼痛的症狀，並改善身體功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，運動可減輕關節炎、纖維肌痛等多種慢性疼痛的症狀，並改善身體功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

運動助慢性病患者改善生活品質

除了改善睡眠，運動對慢性病患者的生活品質提升也具有顯著效果。根據世界衛生組織（WHO）的定義，慢性疼痛是一種持續超過12週的疼痛，已成為全球公共衛生問題之一。研究顯示，運動可減輕關節炎、纖維肌痛等多種慢性疼痛的症狀，並改善身體功能。

在韓國的一項研究中，針對長期血液透析患者進行的有氧運動和阻力運動實驗結果顯示，這些運動可以顯著減少肢體移動障礙與睡眠間斷問題，進一步提升患者的日常活動能力與生活品質。

健康3大要素：飲食、運動與睡眠

劉沁瑜強調，對於現代人而言，飲食、運動和睡眠是健康生活的3大基石。特別是在高齡社會中，保持規律的運動、健康的飲食習慣與良好的睡眠質量，才是實現長壽與健康生活的根本。

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