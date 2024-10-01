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健康網》男人中臉老化顯疲態！ 醫4招「複合式回春術」

2024/10/01 11:32

李秉勳表示，改善疲態的最佳部位是「中臉」，做為整張臉的重心，眼袋、黑眼圈、淚溝、法令紋等問題，無論輕重都可能影響個人形象；圖為情境照。（圖取自freepik）

李秉勳表示，改善疲態的最佳部位是「中臉」，做為整張臉的重心，眼袋、黑眼圈、淚溝、法令紋等問題，無論輕重都可能影響個人形象；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男人的眼神可以鋒利、溫柔，但絕不能疲憊無神！雅丰時尚診所主治醫師李秉勳在其臉書專頁「整形外科 李秉勳醫師 質感良醫 抽脂 隆乳 隆鼻 眼袋 拉皮」分享，改善疲態的最佳部位是「中臉」，做為整張臉的重心，眼袋、黑眼圈、淚溝、法令紋等問題，無論輕重都可能影響個人形象；而「複合式中臉回春術」包括：眼袋內開、自體脂肪移植、臥蠶強化、法令紋改善。

1. 眼袋內開：透過結膜進行的內開手術避免了疤痕的產生，並能保護眼周肌肉結構，降低術後眼瞼外翻或下拉的風險。囊膜修補技術則能進一步減少眼袋復發。

2. 自體脂肪移植：從小腹、臀部或大腿抽取少量脂肪，經過純化後用來填補淚溝、頰溝等凹陷部位，並可改善蘋果肌，恢復年輕氣色。若想提升脂肪存活率，還可搭配奈米脂肪精雕技術。

3. 臥蠶強化：手術能保留原有的臥蠶，甚至可以透過異體真皮或自體脂肪移植強化臥蠶線條，讓眼睛更具魅力。

4. 法令紋改善：深陷的法令紋會讓人顯得蒼老且無精打采，透過人工骨或3D列印矽膠植入的「貴族手術」，能長效改善此問題，讓中臉線條更為立體。

李秉勳也分享一名42歲男性案例，該患者長期因為看似疲憊的外表而困擾。經過「複合式中臉回春術」的治療後，術後半年追蹤顯示，自體脂肪存活良好，中臉老化的情況大幅改善，成功重拾年輕面貌。這項手術為現代男性提供了重拾自信、改善生活質感的新選擇。

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