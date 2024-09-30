美大學公布全球前2％頂尖科學家 新樓醫師謝鎮陽上榜

美國大學公布今年最新全球前2％頂尖科學家，台南新樓醫院神經內科醫師謝鎮陽上榜。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕近日美國史丹佛大學發布最新2024年「全球前2%頂尖科學家」名單，其中台南新樓醫院神經內科醫師謝鎮陽因其卓越的學術研究成就榮登榜單，受到國際學術界的高度肯定。

台南新樓醫院指出，這份榜單由全球最大引文摘要資料庫Scopus作為主要資料來源，資料擷取於2024年8月1日，涵蓋1960至2023年間的統計資料。評比依據圍繞6項主要指標，包括總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的Schreiber Hm-index，以及單獨作者和第一作者的文章引用次數等，旨在全方位衡量學者的學術影響力和研究貢獻。

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謝鎮陽的入榜不僅展現其醫療學術研究的專業能力，也強調新樓醫院在推動神經內科研究及應用上的優勢，值得醫院全體醫療人員引以為傲。

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