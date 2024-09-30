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健康網》讓GG更硬挺！ 醫：重訓「這裡」射得又高又遠

2024/09/30 21:52

黃冠鈞表示，中高強度重訓能夠刺激睪固酮的分泌，也能提升腿部耐力，訓練刺激「坐骨海綿體肌」及「骨盆底肌肉」；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃冠鈞表示，中高強度重訓能夠刺激睪固酮的分泌，也能提升腿部耐力，訓練刺激「坐骨海綿體肌」及「骨盆底肌肉」；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每個男性都想讓自己的「小弟弟」元氣滿滿。泌尿科醫師黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文分享保養GG的方法，除了做好正確清潔，少吸菸、好的睡眠品質、多運動，都是維持好狀態的關鍵。尤其是腿部的重量訓練，可刺激「坐骨海綿體肌」及「骨盆底肌肉」，讓充血陰莖更硬挺，精液射得較高較遠。

養好G做好4點

●少抽菸

黃冠鈞指出，香菸中的尼古丁會使血管動脈變窄，減少進入海綿體的血液。造成陽痿、陰莖長度縮短、提高罹患攝護腺癌的機率。

●睡眠充足

黃冠鈞說，睡眠不足會導致夜間勃起的時間變少，導致海綿體缺氧，影響勃起功能。

●重量訓練

黃冠鈞提到，除了有氧運動，腿部的訓練也適合作為保養運動。中高強度運動能夠刺激睪固酮的分泌，也能提升腿部耐力，訓練刺激「坐骨海綿體肌」及「骨盆底肌肉」。

坐骨海綿體肌的收縮，可以增加陰莖根部壓力，讓已充血的陰莖更硬挺；練腿同時也能刺激到骨盆底肌肉，能讓精液射得較高較遠。

●凱格爾運動

黃冠鈞表示，凱格爾運動能強化骨盆底肌肉群，改善漏尿與早洩問題，提升膀胱控制力，並幫助提升勃起時的硬度與強度。

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