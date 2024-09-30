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健康 > 護眼顧齒

健康網》陶瓷貼片必須磨牙？ 牙醫點3原因

2024/09/30 19:32

劉馥萱說，雖然現代設備和技術已可大幅減少牙齒修磨量，但99％的患者在進行陶瓷貼片時，仍需磨掉部分牙齒；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉馥萱說，雖然現代設備和技術已可大幅減少牙齒修磨量，但99％的患者在進行陶瓷貼片時，仍需磨掉部分牙齒；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著牙科技術的進步，許多患者選擇陶瓷貼片來改善牙齒的外觀。然陶瓷貼片能否避免磨牙？員林銓威、台中東隆牙醫師劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文指出，雖然現代設備和技術已可大幅減少牙齒修磨量，但99％的患者在進行陶瓷貼片時，仍需磨掉部分牙齒。

劉馥萱解釋了磨牙的3個主要原因。首先是避免暴牙感，即使陶瓷貼片厚度僅有0.3至0.6毫米，對多數人來說，直接黏貼會讓牙齒顯得更為突出，產生不自然的暴牙感。其次，提高貼片與齒面的密合度也是關鍵。如果不磨牙直接貼片，貼片和牙齒間的縫隙可能會導致清潔困難，從而引發蛀牙、牙齦發炎甚至牙周病等問題。最後，改善牙齒顏色的需求也需要考量。若貼片過薄，遮色效果將不佳，尤其對需要大幅改色或有大範圍蛀牙的患者來說，難以達到理想效果。

雖然部分患者不願磨牙，擔心對牙齒造成傷害，但劉馥萱表示，與蛀牙補牙或做假牙的修磨相比，陶瓷貼片的修磨量其實更少、對牙齒的損害更小。她強調，選擇專業合格的牙醫師進行貼片治療，並依據患者的個別需求及牙齒條件進行規劃，才能達到最佳效果。陶瓷貼片需要磨牙並非不妥，而是應根據患者情況量身定制，以確保美觀與功能的平衡，達到理想效果。

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