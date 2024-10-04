健康網》男生也會尿道感染！ 醫揭「常見3原因」

醫師指出，男性尿道感染常見原因包括非安全的性行為、前列腺疾病，以及衛生習慣不佳；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性若在排尿時有刺痛的灼熱感、頻繁尿急但排尿量卻很少，甚至有一點尿道不適，小心尿道感染找上門！泌尿科醫師陳忠佐表示，男性尿道感染常見原因包括3個，非安全的性行為、前列腺疾病，以及衛生習慣不佳。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，男性的尿道感染經常被疏忽，因為與女性相比，男性的尿道感染症狀往往較輕微，或者症狀較晚出現，使得男性不容易察覺感染的存在，誤以為是小問題或自然現象。另外，男性可能因為涉及泌尿生殖系統的問題而感到尷尬，選擇忽視症狀或延遲就醫，直到症狀嚴重才會尋求醫療幫助。

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男性尿道感染3原因及預防方法

●非安全的性行為：性傳播疾病如淋病、衣原體感染和單純疱疹病毒（HSV）是男性尿道感染的常見原因，這些病原體會透過性接觸感染尿道，導致炎症。患者可能會出現排尿困難、分泌物和尿道灼痛等症狀。

預防方法：使用避孕套、減少多重性伴侶及定期檢查。陳忠佐提醒，頻繁的性活動也可能使細菌更容易進入尿道，引發感染，可以多喝水，並在性行為後排尿，以便清除尿道內的細菌。​

●前列腺疾病：前列腺炎即攝護腺炎，常見於40歲以上男性，會影響尿道並引發感染，從而導致排尿困難。由於前列腺靠近膀胱和尿道，感染會影響排尿功能，引起不適。同時，前列腺增生也可能增加尿道壓力，進一步影響尿流，增加感染風險。常見症狀包括尿頻、排尿疼痛、尿流減弱和下腹疼痛。

預防方法：平常多喝水、進行規律且適度的運動，如步行、游泳等，不僅有助於改善血液循環，還能減少前列腺相關問題，減輕久坐帶來的壓力。​

●衛生習慣不佳：不良的個人衛生習慣，如未清潔生殖器或長時間不更換內褲，會導致細菌在生殖器和尿道口附近滋生，這些細菌可能進入輸尿管並引發感染。​

預防方法：要避免細菌感染，可以在排尿後使用乾淨的紙巾輕輕擦拭，並且每日以溫水清洗生殖器；患有糖尿病、HIV或服用免疫抑制劑的男性，由於免疫系統功能較弱，也較容易尿道感染，此類患者治療不易，應該重視身體健康，養成規律作息。

陳忠佐提醒，如果有排尿灼熱、頻尿、尿急或尿液異常的症狀，不要輕忽，應儘早就醫治療，如果不及時治療，可能會引發一系列嚴重問題。一旦感染向上擴散，影響到膀胱，會引起膀胱炎，甚至進一步通過尿道侵入腎臟，可能會引發發燒、劇烈背痛，甚至引起永久性腎損傷。

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