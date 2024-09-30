健康網》吃夠蛋白質助瘦身！ 1天吃多少「這樣算」

營養師表示，蛋白質攝取量與年齡無關，而是與體重有關；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕攝取足夠蛋白質，除了有助於身體健康，也能減重！但您知道1天該吃多少嗎？營養師李婉萍表示，蛋白質攝取量與年齡無關，而是與體重有關，一般健康成年人建議每日攝取體重每公斤×0.8-1.2克；腎臟病患則建議以體重每公斤×0.6-0.8克計算。

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發影片分享，吃夠蛋白質才能瘦！蛋白質攝取量與年齡無關，而是與體重有關，也就是說體重50公斤、60公斤者，蛋白質攝取量會不相同；50、70歲所需蛋白質相同時，就意味著2人體重相同。

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針對各族群蛋白質1日攝取量計算，李婉萍表示，一般健康成年人建議每日攝取到體重每公斤×0.8-1.2克計算，用1.2克計算時屬高蛋白飲食，0.8克計算則屬正常蛋白或是低蛋白；腎臟病患則建議，以體重每公斤×0.6-0.8克計算。

李婉萍提醒，計算出的蛋白質公克數，不是指食物的重量，而是純蛋白質的重量。舉例來說，1顆60克雞蛋，含有7克蛋白質，所以計算蛋白質時，是以7克來看。

「我的餐盤」 每餐豆魚蛋肉1掌心

國健署補充，豆魚蛋肉類提供優質蛋白質還有多元營養素，「我的餐盤」建議每餐豆魚蛋肉1掌心，並且均衡攝取其他類別的食物，增加食物多樣性，獲得不同的營養素。

●豆製品：飽和脂肪酸含量低，富含類大豆異黃酮，具有抗氧化活性。

●海鮮及魚：質軟、脂肪低、含有Omega-3脂肪酸，減少身體發炎反應。

●雞蛋：維生素A、B2、鐵、鋅等營養素，促進皮膚及黏膜組織的增生及修復。

●肉類：紅肉鐵質含量高，豬腰、豬肝等內臟食物富含鐵、維生素A及葉酸等，可適量補充。

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