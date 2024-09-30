健康網》「越南式河粉蒸魚」！ 懶人料理午魚超營養

傅裕翔分享了一道簡單又營養的懶人料理「越南式河粉蒸魚」。（圖擷取自傅裕翔臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人忙碌的生活常讓人無暇準備複雜的料理，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔在其臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」上分享了一道簡單又營養的懶人料理「越南式河粉蒸魚」，適合忙碌的家庭主婦或上班族快速準備，營養滿分。

傅裕翔表示，這道料理不僅簡單，而且省時，步驟如下：首先將越南河粉鋪鍋底，無需事先泡水，然後在午魚下方放上豆腐，接著將魚肉劃開抹上少許油和鹽。隨後加入稍微淹過河粉的開水，再加高湯塊、魚露、糖、醬油，最後放入少許月桂葉、辣椒和香茅，再加一點油，開中火烹煮。

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農業部也指出，午魚是一種富含營養的食材。它富含蛋白質、維生素B6、菸鹼酸和維生素B12，這些營養素不僅有助於人體的生長和代謝，還能增強神經系統的健康、維持紅血球的正常運作，對於長時間工作或忙碌的生活提供營養支撐。

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