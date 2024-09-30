清大桃園附醫案高醫大擬解約 清大：協商中

清華大學對桃園附設醫院BOT案高醫大恐解約一事，強調會有相關應對措施。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學附設桃園醫院BOT案原委託財團法人私立高雄醫學大學興建營運。但因高雄醫學大學近日向清大提出，因營運考量等因素，希望終止契約。對此，清大目前正依促參法就履約事宜與高醫大協商中。

清大表示，如協商未成，高醫大最終選擇退場，清大也會洽詢潛在廠商，盡速重新公告招商。清大附設桃園醫院基地在桃園航空城內，位處機場捷運A16橫山站及桃園綠線G18交會站，完工後將服務桃園蘆竹、大園、觀音及新屋等醫療資源較不足區域，並以地利之便放眼國際醫療。

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高醫大112年10月與清華大學簽訂BOT合約，現地正進行環境影響評估，原預計119年底可以完工。清大對高醫大恐解約一事已有相關應對措施，也會審慎處理面對。

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