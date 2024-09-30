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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北本土登革熱+6 感染仍與原防疫管制區域有關

2024/09/30 16:56

新北市衛生局對登革熱高風險疫區進行噴藥防治。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局對登革熱高風險疫區進行噴藥防治。（新北市衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市本土登革熱今天再增6例病例，為2男4女，年齡介於48歲至71歲，為新店區4例、中和區2例，發病日介於23日至28日，經調查感染仍與原防疫管制區域有關，研判感染區域未擴大；截至30日共累計55例，其中有24例是設置社區篩檢站，主動快速找出潛藏感染者，當中多數已無傳染力。

衛生局長陳潤秋表示，為有效控制疫情，市府於9月24日將景新公園、三介廟、天山公園環山步道等高風險區域列為防疫管制區，禁止人員進入，並持續於管制區內，進行長效藥物噴消及環境孳生源清除，同時進行區塊防治，擴大預防性噴消與環境孳清，阻斷疫情傳播。

陳潤秋強調，登革熱是透過病媒蚊叮咬的疾病，呼籲民眾應依「巡、倒、清、刷」口訣，每週自主檢視住家內外環境，並落實清除積水容器，市府也將持續查核，經査獲陽性孳生源將依傳染病防治法開罰3000至1萬5000元。

衛生局提醒，醫療院所應提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，並善用NS1快篩試劑輔助診斷，如遇疑似感染個案應即時通報；民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與中和區、新店區衛生所聯繫進行採檢。

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