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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

罕見子宮胎盤中風！ 35週孕婦緊急剖腹 胎死母救回

2024/09/30 16:20

嘉基婦產部主治醫師施宏明提醒胎盤早期剝離高風險族群，要聽從婦產科醫師的醫囑、配合治療，避免危及母體及胎兒。（記者王善嬿攝）

嘉基婦產部主治醫師施宏明提醒胎盤早期剝離高風險族群，要聽從婦產科醫師的醫囑、配合治療，避免危及母體及胎兒。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕罕見子宮胎盤中風！一名24歲懷孕35週孕婦「小惠」（化名），因腹部「悶悶的」日前到嘉義基督教醫院急診就醫，醫師經超音波檢查，發現胎盤早期剝離症狀，考量恐危及母胎生命，緊急進行剖腹手術，驚見子宮因隱藏型出血，已呈現多處藍紫色瘀青，經1個多小時手術搶救，胎兒不幸胎死腹中，但保住「小惠」性命及子宮。

嘉義基督教醫院婦產部主治醫師施宏明說，一般胎盤早期剝離常發生在孕期中、後期，發生率約200分之1，典型症狀包括陰道出血、腹部劇烈疼痛等；該名患者到院主述腹部「悶悶的」，沒有疼痛，也沒有陰道出血，照超音波發現已有胎盤早期剝離情形，若不立即處理，不只造成媽媽大出血，胎兒也會因缺乏血液、營養供給而危及生命，於是立即剖腹接生，但患者初次懷孕、子宮頸未開，採剖腹手術接生。

隱藏型出血 子宮呈現藍紫色

施宏明表示，手術過程發現，患者子宮呈現藍紫色，為罕見子宮胎盤中風，通常僅占胎盤早期剝離案例5%；因出血積存在胎盤與分離的子宮壁之間，無法直接自子宮頸流出，為隱藏型出血，由於沒有明顯症狀，若未及早處理，胎兒恐胎死腹中，孕婦則易失血過多導致休克，甚至造成瀰漫性血管內凝血功能障礙而死亡。

施宏明表示，此案剖腹手術約花1個多小時，胎兒不幸胎死腹中，不過不幸中大幸，在患者還未有瀰漫性血管內凝血功能障礙前發現，考量患者還年輕將子宮保留，未來還有機會再受孕。

施宏明說，胎盤早期剝離高風險族群，包括妊娠高血壓、妊娠毒血症、有前置胎盤者、腹部遭撞擊、抽菸或有藥癮孕婦等，此案例患者懷孕前血壓正常，懷孕後發生妊娠高血壓，並有妊娠毒血症，提醒高風險孕婦要聽從醫囑、配合治療好好控制，注意有無腹部疼痛，甚至眼睛模糊、頭部疼痛等都要特別小心。

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