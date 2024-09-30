雲林免費HPV疫苗男生接種率低 衛生局曝原因

雲林縣針對國一男、女學生免費接種HPV疫苗，即日起陸續安排醫護團隊進校施打。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣去年針對國中2年級男、女學生免費施打9價人類乳突病毒（HPV）疫苗，今年持續推動安排醫護團隊入校統一施打，但衛生局統計女生接種率超過9成，男生去年79%，今年有意願約72%，衛生局長曾春美表示，有不少誤以為HPV疫苗只是預防子宮頸癌，事實上對口咽癌、頭頸癌、外陰癌成效也很好。

曾春美指出，根據國健署統計，去年雲林縣民10大癌症，口腔癌是第4名、子宮頸癌第10名，其中子宮頸癌因縣府長期以來宣導做抹片檢查，早期發現早期治療外，也在台塑企業贊助下針對國2女生施打HPV疫苗，截至去年國健署列為公費疫苗前，全縣已接種2萬4000多劑。

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曾春美表示，去年國健署補助國二女生接種後，縣府將台塑贊助部分針對國二男生接種，不過施打情況不如女生踴躍，女生逾9成，男生只有7成左右。

雲林縣針對國一男、女學生免費接種HPV疫苗，即日起陸續安排醫護團隊進校施打。（記者黃淑莉攝）

台大醫院雲林分院副院長洪健清今天出席縣府9價HPV疫苗接種記者會指出，9價HPV疫苗是WHO推薦效果最好、效期最長的疫苗，一輩子只要打一次即可預防多種癌症，包括口咽癌、頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌等癌症和菜花疾病，男女生都建議接種。

曾春美說，9價HPV疫苗接種黃金年齡是9至14歲，且只要施打2劑，超過這年齡要打3劑，1劑目前價格為5000元，開學後縣府陸續安排醫護團隊入校施打第1劑，隔6個月再規劃接種第2劑，鼓勵家長讓孩子接種。

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