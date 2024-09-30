婦飽受胃食道逆流之苦 中醫調理助改善

醫師提醒，民眾若出現心窩處灼熱與緊縮感等胃食道逆流症狀，應儘快尋求專科醫師治療，切勿拖延；情境照。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕張姓婦人是職業婦女，下班後還要趕回家料理家務，日前胸骨下心窩處出現灼熱與緊縮感，一開始不以為意，但近來症狀越來越頻繁，不但吐酸水、吞嚥困難，並出現胸骨後疼痛傳到背後的情況，經就醫檢查才確診是胃食道逆流，因治療3個月效果不彰，改到中醫求診，醫生使用疏肝、和胃及降逆藥物後症狀明顯改善，讓她生活品質大幅提升。

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科醫師李聰界表示，胃的主要功能是分泌胃酸消化食物，因胃的上下出口分別有賁門、幽門兩個括約肌約束，食物能充分在胃中被消化。胃食道逆流就是食道與胃連接的括約肌功能失調，或幽門括約肌關閉功能不全，胃和十二指腸內容物反流入食道，胃灼熱、泛酸是典型症狀、更嚴重者可出現食道黏膜糜爛出血。

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李聰界表示，胃食道逆流屬於中醫「噎嗝」、「胸痛」和「吐酸」等病症範疇。中醫觀點是食道屬於胃的消化系統，胃腸具消化、轉運與水分潤澤功能，正常在胃中食物經胃的調降功能應進入小腸消化，若失去調節功能則會產生逆流現象。在中醫理論中肝的作用類似自律神經功能，與腸胃蠕動功能相關，故影響到肝、胃都會產生胃食道逆流，例如：情緒不佳、飲食失調、勞累過度或久病損傷脾胃，都有可能誘發胃食道逆流。

中醫師李聰界強調，胃食道逆流治療需根據每人不同體質，使用柴胡、枳殼、砂仁、川楝子等藥材，才能達到根本兼顧的效果。（記者陳建志攝）

李聰界強調，胃食道逆流整體病因與飲食和作息相關，中醫辨證思維著重在肝氣犯胃或脾胃虛弱、胃氣不能順利下降所致，故治療觀點不在於制酸，而在於調脾胃與疏泄肝氣的功能。

因此，治療胃食道逆流的疏肝藥物以柴胡、鬱金為主，胸悶吞吐酸可添加枳殼、枇杷葉解鬱降酸；吐酸明顯需酌加清熱降火的藥物如黃連、吳茱萸等；腹脹脾胃損傷須添加砂仁、木香幫助脾胃消化；打嗝、嘔吐需酌加代赭石、旋覆花幫助降氣；若胃疼痛程度較重應酌加元胡、川楝子。

李聰界提醒，胃食道逆流患者可將床頭提高10~20公分，以減少夜間食物逆流，睡前不應再進食；在治療期間應盡量減少刺激性食物，如燒烤、炸辣、菸酒、茶、咖啡、巧克力及甜品等。強調中醫治療思維著重於減少誘發因素、恢復黏膜屏障和抑制胃酸逆流，所以需根據每人不同體質用藥，才能達到根本兼顧的效果。

中醫師李聰界提醒，胃食道逆流患者，睡前不應再進食，治療期間也應盡量減少燒烤、炸辣等刺激性食物。（記者陳建志攝）

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