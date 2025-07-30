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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不想睡覺卻持續疲倦要小心！ 醫點名猛爆性肝炎5大徵兆

2025/07/30 11:32

知名主持人沈玉琳疑似罹患猛爆性肝炎，各界關心。（資料照）

知名主持人沈玉琳疑似罹患猛爆性肝炎，各界關心。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕知名主持人沈玉琳驚傳緊急入住加護病房，原因疑似猛爆性肝炎，也傳出他本身罹患B肝。新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳今（30）日表示，B、C肝患者是猛爆性肝炎高風險族群，酗酒、抽菸、醃漬類食品、來路不明中草藥是常見誘發因素，若出現噁心、食慾不振、不是想睡覺的持續疲倦感、皮膚或小便變黃等症狀都是警訊。

柳朋馳表示，猛爆性肝炎多與病毒性肝炎有關，若禍首是A型肝炎，大部分出在飲食，致死率在千分之2左右；B、C肝患者本來就是慢性帶原，存在合併猛爆性肝炎風險，因此通常會建議生活作息要盡量規律。

此外，柳朋馳指出，要減少造成肝臟持續發炎的可能性，例如脂肪肝，或是酗酒、抽菸，還有食用醃漬類食品、可能有黃麴毒素問題的食物，或者來路不明的中草藥等，都存在誘發猛爆性肝炎的風險。

柳朋馳也提到，B、C肝患者最重要的是定期追蹤，建議每半年追蹤1次肝功能、甲型胎兒蛋白等數值，且每年接受1次腹部超音波檢查，若已有相對嚴重的肝纖維化或肝硬化，則要縮短為每半年1次超音波檢查。

柳朋馳提醒，有些人罹患猛爆性肝炎可能完全無感，直到肝功能數值飆破300以上，才可能有一些噁心感、食慾不振，或是一直有疲倦感，但不是真的一直想睡的累，外觀也會出現變化，萬一有皮膚變黃、眼白變黃，甚至小便出現可樂色、深濃茶的顏色，就要特別小心，代表已有黃疸跡象，應儘速就醫。 

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