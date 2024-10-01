健康網》跟經痛說BYE！ 中醫：記住3點 比喝熱水有效

中醫師表示，女性月經來時若脾氣變得比較暴躁，多半是「肝氣鬱結」的緣故；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性在月經來潮時有經痛、情緒暴躁的困擾，除了多喝熱水、多休息，還有其他事可以做！新北市中和澄品中醫診所中醫師劉筱薇在臉書專頁發影片分享3個方法，注意飲食、按摩4個穴道，以及熱敷。

●注意飲食：喜歡吃生冷食物的人，較容易遇到經痛問題，在經期前後應避免寒涼食物；另外，吃黑巧克力、薑片，泡桂圓薑棗茶都可以有效緩解經痛，劉筱薇提醒，不要泡太辣，微辣、微溫即可。

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國健署指出，黑巧克力（可可含量>70%）富含「鎂」，身體攝取適量的鎂可達到肌肉放鬆的效果；另外，黑巧克力也富含可可多酚與糖分，可促進腦內啡與血清素的分泌，讓心情比較愉快。如果攝取黑巧克力（約30克），再搭配一杯富含鈣質的熱牛奶，效果會更好。不過，切勿攝取過量，以免引發肥胖問題。

●按摩4穴道：正面可以按氣海穴、關元穴；背面可以按腎俞穴、大腸俞穴。

●熱敷：可以買市售的貼式暖暖包，隔著衣服熱敷下腹。

中醫師指出，經痛時可以按摩4個穴道及貼暖暖包熱敷來緩解不適。（圖取自澄品中醫臉書）

另外，不少男性會抱怨女朋友在月經來時因為經痛好像變了一個人，時常情緒不穩定、異常暴躁，難以捉摸。劉筱薇表示，這多半是「肝氣鬱結」的緣故，可以讓她保持規律的有氧運動、嘗試伸展型瑜伽，或是找到情侶可以一起進行的運動（如拳擊），互相練習，都可以幫助放鬆心情。

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