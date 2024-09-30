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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

「左流右新」嘉市10/1開打 流感疫苗加碼採購1300劑

2024/09/30 15:07

嘉市衛生局長廖育瑋說明，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種。（記者丁偉杰攝）

嘉市衛生局長廖育瑋說明，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市公費流感、新冠JN.1疫苗將從10月1日同步分兩階段開打，市府今天舉行記者會，衛生局指出，已備妥9萬8300劑四價流感疫苗，今年新冠、流感疫苗首度同時開打，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種，保護自身健康免於新冠、流感威脅。

副市長林瑞彥表示，為守護市民健康，今年與中央共同採購9萬7000劑四價公費流感疫苗，另外嘉市再自行加碼採購1300劑流感疫苗，提供予不符合公費接種條件之對象接種，包括設籍嘉市身心障礙者、本市國中小及五專之學校教職員工、幼兒園教師助理員及特教學生助理人員。

林瑞彥也說，依據WHO、美國CDC及相關研究報告顯示，同時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗是安全的，且可增加疫苗接種率、減少就診次數，降低併發新冠及流感重症發生風險，並鼓勵符合資格的民眾踴躍接種疫苗，增強健康防護力，同時也能減少病毒傳播。

衛生局長廖育瑋表示，今年流感疫苗提供五種廠牌公費疫苗，分別為國光、賽諾菲、GSK、台灣東洋及高端，各廠牌之效果與安全性均同，民眾可接種任一符合仿單適用年齡之流感疫苗；為讓民眾清楚知道流感疫苗施打之廠牌，嘉市於校園、社區設站及合約醫療院所均會公開揭示當日接種流感疫苗廠牌，讓資訊公開透明。

有關嘉市83家流感疫苗合約醫療院所、102場社區接種站等相關訊息，可至衛生局官網查詢。

嘉市公費流感、新冠JN.1疫苗將從10月1日同步分兩階段開打，市府今天舉行記者會。（記者丁偉杰攝）

嘉市公費流感、新冠JN.1疫苗將從10月1日同步分兩階段開打，市府今天舉行記者會。（記者丁偉杰攝）

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