中市仁愛綜合長照機構啟用 衛福部補助興建

中市市立仁愛綜合長照機構揭牌啟用。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今天舉行仁愛園區啟用及仁愛綜合長照機構揭牌，中央補助經費多少？意外成為會場的小插曲，市長盧秀燕表示，興建工程總經費達5億210萬多元，感謝中央補助8千萬，與會的衛福部次長呂建德則澄清是一億元，立法院副院長江啟臣則表示，8千萬太少了，應該補助多一點；衛福部則進一步解釋新建長照大樓補助8100萬，另外補助整個仁愛園區修繕2千萬。

台中市仁愛園區範圍涵蓋原來的仁愛之家及新建的仁愛綜合長照機構大樓，市長盧秀燕致詞表示，新建多功能大樓有失智失能照護、日間照護，還提供住宿床，興建工程總經費達5億210萬5000元，感謝中央補助8100萬元補助經費。

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由於時間有限，主辦單位只安排市長盧秀燕及委辦營運的慈濟致詞，而呂建德則利用有獎徵答中澄清，衛福部補助是1億元，並非8千萬，江啟臣笑著表示，補助8千萬太少了，中央要補助多一點。

衛福部則進一步解釋，仁愛綜合長照機構，衛福部補助8100萬元，仁愛園區計畫修繕工程全案3187萬元，衛福部補助2549萬6000 元。

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