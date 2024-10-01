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健康網》天天刷牙仍蛀牙？ 5大關鍵曝光：每次要刷2分鐘

2024/10/01 06:31

牙醫師提醒，為確保每顆牙齒與牙齦邊緣充分清潔，牙刷與牙齒呈45度角，且每次刷牙應至少持續2分鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）

牙醫師提醒，為確保每顆牙齒與牙齦邊緣充分清潔，牙刷與牙齒呈45度角，且每次刷牙應至少持續2分鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「明明每天都有刷牙 ，為什麼還會蛀牙？」相信這是許多人疑問；對此，恆悅美學牙醫師蔡雅藍在粉專「你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫」強調，每天刷牙是好習慣，可是不代表一定不會蛀牙！若是刷牙方式不正確、頻率不足、未使用牙線、口腔健康狀況不佳，或是愛吃高糖食品者，還是會容易蛀牙，建議定期檢查，保護牙齒健康。

●刷牙方法不正確：如果刷牙過於用力或刷錯方法，可能會導致牙齒表面清潔不徹底。正確刷牙方法，應將牙刷與牙齒呈45度角，確保每顆牙齒和牙齦邊緣，都得到充分清潔。每次刷牙應至少持續2分鐘。

●刷牙頻率不足：雖然每天刷牙，但如果只是早晚各刷一次，對於某些人來說可能還不夠。如果在餐後沒有立即刷牙，食物殘渣和細菌會在口腔內滋生，形成牙菌斑，進而導致蛀牙，建議在3餐飯後都刷牙，或者至少使用牙線和漱口水來清潔口腔。

●飲食習慣不佳：經常攝取高糖食物和飲料，會增加蛀牙風險。糖分會被口腔中的細菌分解產生酸，這些酸會腐蝕牙齒琺瑯質，形成蛀牙。即使每天刷牙，如果飲食中糖分過多，蛀牙的風險仍然很高，建議少吃甜食，養成健康飲食習慣。

●未使用牙線：如果只是刷牙，還不足以全面清潔口腔，牙線也是口腔清潔的重要工具。牙線能有效清除牙齒間的食物殘渣和牙菌斑，進一步減少蛀牙風險。如果每天只刷牙，而不使用牙線，可能會導致牙齒間隙中的細菌、牙菌斑堆積，進而引發蛀牙。

●口腔健康狀況：有些人天生牙齒結構較為複雜，或者唾液分泌不足等，都會增加蛀牙風險。唾液具有清潔口腔、中和酸性的作用，若分泌不足，口腔環境容易變得酸性，導致蛀牙。此外，牙齒排列不整齊也會使清潔困難，增加蛀牙風險。定期看牙醫，進行口腔檢查和專業清潔，可及時發現和處理潛在口腔問題。

蔡雅藍建議，每天刷牙，使用牙線跟漱口水，才能把蛀牙風險降到最低，不過就算這樣，還是有可能有蛀牙的風險，因此定期檢查也非常重要！

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