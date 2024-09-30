中市首座市立綜合長照機構揭牌 提供200床照護

市立仁愛綜合長照機構揭牌。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第一個市立綜合長照機構今天揭牌；市政府將原本只具安養及養護功能仁愛之家升格仁愛園區，並同時成立市立仁愛綜合長照機構，今（30）日揭牌！仁愛之家持續維護原有功能，安置170名亞健康長輩及30人日照，而綜合長照機構則是60人日照及200床的較重症長輩的住宿容量，提共長輩完善的長期照顧。

市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、衛福部次長呂建德、慈濟副總召林碧玉及多位民代今天共同揭牌，由於仁愛之家已50年，館舍老舊設備亟待更新，以及身心障礙朋友老化後的安置需求，市府規劃改造仁愛之家為仁愛園區，並興建仁愛綜合長照機構，由市府建設局與社會局、衛生局聯手合作，於2021年2月底開工、2023年完成興建多功能大樓，2024年3月7日與慈濟醫療財團法人簽約，委由慈濟經營仁愛綜合長照機構。

請繼續往下閱讀...

而機構內設施相當多樣設施，一樓設有接待大廳、懷舊區、日照中心、高齡友善商店、輔具中心、門診、中醫養生館、美髮院；二樓為住房區，設有禪風浴室、戶外休憩區、失智專區住房等。

市立仁愛綜合長照機構設備完善。（記者蘇金鳳攝）

市立仁愛綜合長照機構設施完善，設有下肢外骨骼機器，照護長輩。（記者蘇金鳳攝）

盧秀燕表示，市府將仁愛之家提升擴大為「仁愛園區」、充實長照設備功能，仁愛園區內除有安養、養護、社區關懷據點外，新建多功能大樓有失智失能照護、日間照護，還提供住宿床，興建工程總經費達5億210萬餘元。

社會局長廖靜芝表示，仁愛之家是台中市唯一公設公營的老人福利機構，主要照顧中、低收入長輩，並以公費安養及養護長輩優先安置，核定安置170人、提供30人日間照顧服務，並連結民間團體辦理社區照顧關懷據點。

衛生局長曾梓展表示，仁愛之家新建的多功能大樓後續轉由衛生局辦理首家市立綜合長照機構ROT案，衛生局委託佛教慈濟醫療財團法人經營，提供住宿式長照床200床（其中含公費長照床30床）及失智失能混合的日間照顧60人服務。

市立仁愛綜合長照機構設備完善。（記者蘇金鳳攝）

市立仁愛綜合長照機構揭牌。（記者蘇金鳳攝）

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法