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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孩子長高把握3件事！ 中醫教按「3穴位」助營養吸收

2024/09/30 13:59

醫師賴卉蓮指出，想讓孩子長高，需補充蛋白質、鈣質、維生素D，鼓勵進行彈跳運動，或是按壓穴位，調理脾胃，幫助成長；圖為情境照。（取自freepik）

醫師賴卉蓮指出，想讓孩子長高，需補充蛋白質、鈣質、維生素D，鼓勵進行彈跳運動，或是按壓穴位，調理脾胃，幫助成長；圖為情境照。（取自freepik）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕家有青春期孩子，擔心長不高是家長的煩惱之一，部立南投醫院中醫科醫師賴卉蓮指出，家長可幫孩子多補充蛋白質、鈣質、維生素D，鼓勵多做跳繩、打籃球羽球排球等彈跳運動，另外也可教孩子按摩「足三里」、「內關」及「湧泉」等穴位，藉此調理脾胃、幫助長高。

賴卉蓮指出，孩子進入青春期後，會逐漸出現第二性徵，當第二性徵出現後便是轉骨的黃金期。該階段與脾胃機能及腎氣充足與否息息相關，對於鈣質、蛋白質、熱量的需求大幅增加，脾胃好才能吸收營養，因此若家長帶小孩看中醫，中醫師會以補腎健脾為主，加上補益氣血的藥材作為「轉骨方」。若孩子有青春痘、經期不順等因壓力造成的問題，也可一併調理。

賴卉蓮建議，如果孩子排斥吃轉骨方、保健品，家長可協助孩子做3件事來幫助長高，一是在孩子的飲食中，多為他們補充蛋白質、鈣質和維生素D的食物，二是鼓勵孩子規律的運動，尤其是打籃球、羽球、排球或是跳繩等彈跳運動。

第三件事則是教孩子或是家長幫忙按壓3個可幫助長高的穴位，這3個穴位分別是：位於小腿外側、膝下四橫指，脛骨外緣處的「足三里」；位於手臂內側，腕橫紋上三吋，兩筋之間的「內關」；位於足底中心的「湧泉」等穴位，這幾個穴位可調整腸胃、舒緩情緒透調理腎氣。

醫師賴卉蓮說明，多按壓小腿外側的「足三里」穴位，可調整腸胃功能。（部立南投醫院提供）

醫師賴卉蓮說明，多按壓小腿外側的「足三里」穴位，可調整腸胃功能。（部立南投醫院提供）

醫師賴卉蓮說明，按壓位於手臂內側，腕橫紋上三吋，兩筋之間的「內關」穴，可調理腎氣。（部立南投醫院提供）

醫師賴卉蓮說明，按壓位於手臂內側，腕橫紋上三吋，兩筋之間的「內關」穴，可調理腎氣。（部立南投醫院提供）

醫師賴卉蓮說明，「湧泉」是幫助青春期孩子長高的穴位之一，位在足底中心。（部立南投醫院提供）

醫師賴卉蓮說明，「湧泉」是幫助青春期孩子長高的穴位之一，位在足底中心。（部立南投醫院提供）

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