49男髖骨痛到無法站 「正前開換關節」隔天就下床

劉廷瑜指出，髖關節壞死的成因不明，好發於酗酒習慣或服用類固醇的中年男子。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕49歲陳姓男子經營小吃攤維生，近半年常感到右側髖骨疼痛，甚至無法站立，到光田綜合醫院就診，骨科醫師劉廷瑜發現，陳男右髖關節股骨頭壞死，需施做人工關節置換，經採用「正前開人工髖關節手術」，改善過去髖關節手術時對肌肉與肌腱的傷害，術後隔天就能下床，不到1週就出院，目前髖關節活動度恢復，已逐漸能正常生活。

劉廷瑜指出，目前髖關節壞死的成因不明，但臨床發現，其好發於酗酒習慣或服用類固醇的患者身上，尤其30至50歲的「大叔」們，因此建議中年男性盡量少飲酒，才不會讓髖關節壞死的問題找上身，並建議民眾，除了戒酒，平時可多做髖關節伸展動作，例如坐姿轉身伸展、躺姿抱膝等，讓髖關節伸展放鬆，維持活動度與健康。

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陳男表示，近7、8個月來，常感到右側的鼠蹊部、臀部劇烈疼痛，試過復健、打針、吃藥都無效，就醫後曾被懷疑是膝蓋或脊椎有問題，但照X光卻都正常。

由於陳男弟弟是復健科醫師，懷疑哥哥是髖關節出問題，建議若需手術要找「正前開」手術的醫院治療，陳男因此求治擅長「正前開」手術的光田骨科部醫師劉廷瑜，經檢查確診為髖關節壞死，且程度已在第3至4期，除了疼痛難耐外，生活也大受影響，需手術置換人工髖關節。

劉廷瑜表示，目前在美國「正前開」髖關節置換已蔚為主流，手術讓患者採平躺姿勢，而非側躺，可在術中搭配X光導引，方便確認植入物的尺寸與位置，減少術後長短腳的機率；且手術對臀部肌肉與肌腱的傷害少、疼痛少，恢復快，術後可立即下床。

陳男經「正前開人工髖關節手術」，不到半個月已恢復如常，可做深蹲的動作。（光田醫院提供）

由於髖關節壞死早期常無症狀，病程卻會在半年內加速，劉廷瑜提醒，民眾若出現髖關節僵硬、疼痛，甚至走路跛行時，一定要立即就醫，避免壞死程度加劇。

劉廷瑜強調，目前國內的髖關節置換手術技術十分成熟，且使用年限都能在10幾年以上，只要術後好好維護，回歸正常生活並不難，像陳男休養不到半個月即可行動自如，繼續從事小吃攤生意，生活一切如常。

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