健康網》2歲童吃高蛋白粉腎結石！ 營養師揭：「它」太多

營養師指出，市售的高蛋白保健品大多會添加「鈣」，當攝取太多，就容易造成結石；圖為情境照。（圖取自freepik）

相關新聞請見

2歲童高燒腹痛竟因腎結石 恐是「營養品」惹禍

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少成年人因為經常外食、營養不均衡，會額外補充高蛋白粉，但不是每個年紀都適合補充喔！營養師李婉萍分享了1個例子，先前有名2歲兒童因為吃了「低脂高蛋白粉」，導致右腎出現1顆「1公分大的結石」，甚至併發敗血症。她指出，很多高蛋白保健品會添加「鈣」，當攝取太多，超過身體所需的量，就容易造成結石。

請繼續往下閱讀...

李婉萍在臉書專頁發影片指出，一個人的蛋白質攝取量與體重有關，2歲小朋友的體重很輕，不需要太多蛋白質，以1餐的份量為例，只要攝取1個手掌心的魚或肉就夠了。

李婉萍表示，市售的高蛋白保健品中，很多會另外添加磷酸鈣、碳酸鈣，當「鈣」太多，超過身體所需的量，就容易造成結石。她提醒，2歲兒童的每日鈣攝取量只需要500毫克，在日常生活中適時補充牛奶、優酪乳就很足夠了，並不需要額外補充高蛋白粉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法