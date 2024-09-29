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健康 > 杏林動態

認識失智！3年搶救萬張老照片 結合衛生局、醫院舉辦懷舊展

2024/09/29 17:54

日治時期嘉義區長徐杰夫（坐者右一）等老照片經修復數位化保存。（黃英聰提供）

日治時期嘉義區長徐杰夫（坐者右一）等老照片經修復數位化保存。（黃英聰提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市攝影學會3年前開始推動搶救老照片行動，透過掃描、重新翻拍等技術，數位化保存逾1萬張老照片，9月運用保存老照片技術，經嘉義市衛生局支持，攜手嘉義基督教醫院失智症整合中心、智邦公益館，舉辦「一張老照片」多媒體懷舊展，讓失智症長輩述說人生故事減緩失能，讓社會大眾認識失智症。

近年醫學研究發現，讓長輩看老照片回顧往日歲月的「懷舊治療」，能減緩失智、失能，嘉基失智症整合中心主任陳誠仁已發起過2次失智照片攝影活動，此次結合嘉市攝影學會等單位，在失智友善示範社區轄內的南院旅墅展出，展期至9月30日。

日治時期老醫館上池醫院老照片。（記者王善嬿攝）

日治時期老醫館上池醫院老照片。（記者王善嬿攝）

嘉義市衛生局國民健康科長陳秀玲表示，失智症者短期記憶功能逐漸衰退，對數十年前往事卻如數家珍，藉照片、熟悉的物品或對象，喚起個人過往經歷，加上家人陪伴、活動、認知增加，能適度刺激腦部「海馬迴」，增加突觸數量及神經網絡連結，減緩失智。

陳秀玲表示，此次藉由「一張老照片」多媒體懷舊展，希望旅客到嘉義認識失智者人生故事，了解失智症，也讓照顧者認識失智長者光輝的人生片段，增進代間感情。

攝影學會理事長黃英聰3年前開始徵求民眾不要的老照片，與攝影學會成員掃描或翻拍，修復製作成電子檔搶救老照片。

老照片記錄以前的街景、庶民日常生活。（黃英聰提供）

老照片記錄以前的街景、庶民日常生活。（黃英聰提供）

黃英聰說，大部分老照片以嘉義街景、建築照為主，民眾捐贈的家族或團體照片，有些留下歷史人物身影，如日治時期被任命為嘉義區長（相當於現在的市長）徐杰夫照片，還有些是日治時期老醫館照片，如嘉義市上池醫院。

黃英聰說，老照片留存的不只是個人情感，更是城市發展軌跡的珍貴記錄，是未來文化底蘊，他建議民眾將老照片翻拍或掃描數位化，如照片毀損，攝影學會可協助修復、保存。

老照片記錄嘉義發展軌跡，圖為杏芳醫院老照片。（黃英聰提供）（記者王善嬿攝）

老照片記錄嘉義發展軌跡，圖為杏芳醫院老照片。（黃英聰提供）（記者王善嬿攝）

嘉義市攝影學會理事長黃英聰說明多媒體懷舊展的作品，讓失智長輩述說人生故事，減緩失能。（記者王善嬿攝）

嘉義市攝影學會理事長黃英聰說明多媒體懷舊展的作品，讓失智長輩述說人生故事，減緩失能。（記者王善嬿攝）

黃英聰協助失智長輩、社區保存老照片，近日在南院旅墅舉辦「一張老照片」多媒體懷舊展。（記者王善嬿攝）

黃英聰協助失智長輩、社區保存老照片，近日在南院旅墅舉辦「一張老照片」多媒體懷舊展。（記者王善嬿攝）

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