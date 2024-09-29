健康網》胃癌術後去ATM領錢險失明！ 一揉感染疱疹病毒

陳榮堅表示，患者術後到ATM領錢後揉眼睛，感染機台上的落菌；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名50歲女性，在胃癌手術3天後視線模糊，回診急忙詢問醫師開的藥有何副作用。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」分享此案例，當時檢查一看發現不是藥物副作用，而像是眼部感染疱疹病毒，未及時處理會失明；經查才發現原來患者出院那天免疫力差，到ATM領錢後揉眼睛，感染機台上的落菌導致。

陳榮堅表示，當時發現患者的左眼旁邊有一點點小水泡，眼瞼紅紅的，而且皮膚會刺痛。她的情況並不是藥物的副作用，而像是眼部感染疱疹病毒，這屬於急症，沒有及時妥善處理，可能會導致失明，因此趕緊將患者轉診到眼科做治療。

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不過，陳榮堅表示，一般來說，如果是手術後免疫力差，疱疹病毒感染通常會出現在嘴角或胸、背等這些部位。但是這名患者卻長在眼部，於是詢問是不是家人有感染她誤觸感染；患者表示都沒有。不過仔細回想，出院那天有到ATM領錢，領完錢好像有揉眼睛，所以推測有可能有相關。

對此，陳榮堅提醒，像是 ATM 這些公共設施，比較多人會碰觸的地方，會有很高的菌落數，接觸過後還是要洗手。不過也不用因此過度擔心而不敢使用，只要做好清潔就可以了。

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