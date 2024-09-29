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健康網》颱風山陀兒將至 類鼻疽疫情風險上升！

2024/09/29 15:57

颱風「山陀兒」將至，恐提高類鼻疽感染人數。（圖取自PhotoAC）

颱風「山陀兒」將至，恐提高類鼻疽感染人數。（圖取自PhotoAC）

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史上風災後最大類鼻疽疫情！ 凱米走後確診47例奪7命

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每逢強颱過境，國內類鼻疽疫情總會明顯攀升；每次颱風過後都有零星的類鼻疽個岸，上次凱米離去後，疾管署表示確實有47例類鼻疽確診病例，並有7人死亡。颱風山陀兒步步進逼，令人不免憂心其危害。疾管署說明類鼻疽如何感染以及如何預防。

●類鼻疽是什麼？疾管署表示，類鼻疽是「類鼻疽桿菌」引起之細菌感染，因皮膚傷口接觸到病原菌汙染的土壤或水而感染，也有可能是吸入或吃下污染的水。

●類鼻疽的症狀？疾管署說明，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

●感染何時會發病？疾管署表示，此病有潛伏期，通常是2週到4週。

●如何預防感染？疾管署強調，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以獲得妥善治療

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