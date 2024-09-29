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健康網》「無套外射」不會懷孕？ 醫揭中獎率
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕性行為時，男生射在外面真的不會懷孕嗎？顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜指出，「這是錯的！」因為在來回抽插過程中，男生的前列腺液、儲精囊分泌物等液體會流出，所以女生還是有可能會懷孕。顧芳瑜強調，就算男生可以忍住、順利拔出來射在外面，也有4％的懷孕機率。
顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文表示，其實男生避孕是最簡單的，就是戴保險套；不想戴套的人可以做節育手術。但若上述都沒做然後認為「射在外面不會怎麼樣」的人，顧芳瑜直言，這種人就只是想騙女生同意無套性行為。
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他指出，若女生想要再多保護自己一點，可以選擇3個避孕方法，吃避孕藥、裝子宮內避孕器、皮下藥物注射等。另外，他也分享，採用不同避孕方法的懷孕機率大不相同，男性進行結紮手術後受孕的機率是最低的。
4種避孕法 1年內懷孕機率大公開
●男生「正確使用保險套」：2%。
●男生進行「結紮手術」：0.1%。
●女生戴保險套：顧芳瑜指出，有種保險套是讓女生放在陰道裡的，不過因為使用上較為繁複，也不好放進去，效果不好，因此很少人用。
●性交中斷法（控射）：忍住、拔出來，射在外面，但就算超級精準，也有4％的懷孕機率。
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