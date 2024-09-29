自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》「無套外射」不會懷孕？ 醫揭中獎率

2024/09/29 21:31

醫師指出，無套外射也有可能鬧出人命，有4％的懷孕機率；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，無套外射也有可能鬧出人命，有4％的懷孕機率；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性行為時，男生射在外面真的不會懷孕嗎？顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜指出，「這是錯的！」因為在來回抽插過程中，男生的前列腺液、儲精囊分泌物等液體會流出，所以女生還是有可能會懷孕。顧芳瑜強調，就算男生可以忍住、順利拔出來射在外面，也有4％的懷孕機率。

顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文表示，其實男生避孕是最簡單的，就是戴保險套；不想戴套的人可以做節育手術。但若上述都沒做然後認為「射在外面不會怎麼樣」的人，顧芳瑜直言，這種人就只是想騙女生同意無套性行為。

他指出，若女生想要再多保護自己一點，可以選擇3個避孕方法，吃避孕藥、裝子宮內避孕器、皮下藥物注射等。另外，他也分享，採用不同避孕方法的懷孕機率大不相同，男性進行結紮手術後受孕的機率是最低的。

4種避孕法 1年內懷孕機率大公開

●男生「正確使用保險套」：2%。

●男生進行「結紮手術」：0.1%。

●女生戴保險套：顧芳瑜指出，有種保險套是讓女生放在陰道裡的，不過因為使用上較為繁複，也不好放進去，效果不好，因此很少人用。

●性交中斷法（控射）：忍住、拔出來，射在外面，但就算超級精準，也有4％的懷孕機率。

醫師表示，男生避孕是最簡單的，就是戴保險套，若有正確使用保險套，1年內懷孕機率約2%；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，男生避孕是最簡單的，就是戴保險套，若有正確使用保險套，1年內懷孕機率約2%；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中