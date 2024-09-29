健康網》準媽咪注意！孕期「這習慣」恐影響新生兒

若懷孕期間，孕婦睡眠時間過低，恐影響新生兒的神經發展。（圖取自）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕的準媽咪每個時候的飲食或行為，多少會影響胎兒。新研究發現，若懷孕期間睡眠時間不足的孕婦，胎兒的神經發展將會受到影響，男童影響特別明顯。

外媒《euronews》報導，一份刊登在《臨床內分泌與代謝雜誌》（Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism）上的研究表示，若在懷孕期間的睡眠時間較短（SSD），對孩子出生後發育影響明顯。這份研究由安徽醫科大學的朱鵬主持之研究，從2015年3月到2021年1月期間收集多位接近預產期的準媽咪的資訊，並且在孩子出生後6個月到3歲，接受發展遲緩的篩檢；另外在分娩後採集臍帶血，了解C胜肽的含量。

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結果發現，若孕婦經常睡眠時間少於7小時，小朋友在情緒、行為、運動、認知或語言上恐使得兒童神經發育出現問題，發生發展遲緩。美國哥倫比亞大學醫學中心臨床醫學助理教授歌蒂雅（Claudia Lugo-Candelas）表示，不同研究多有類似發現，因此懷孕期間之睡眠，對孩子的長期健康有重要作用，這點是很有可能的。

只是歌蒂雅強調「只是很有可能，不代表一定會影響；因為這很可能是多方因素造成，一點點的小事，累積起來，也會有巨大影響；將兩個因果做連結，過於武斷。」不過他自己也觀察到，孕婦睡眠品質不佳，孩子有睡眠障礙與ADHD的風險也可能增加。

研究假設，孕期睡眠不足，可能影響血糖，進而影響嬰兒的胰島素，更進一步影響神經發育。但如前所述，兩件事並非直接關聯。另方面，媽媽睡眠不足，對女嬰影響不高；反之男嬰就比較高。

最後歌蒂雅提醒，孕婦應保持規律睡眠，同時避免在睡前飲食、運動或玩3C。「若發現自己有睡眠時間不足的狀況，應及早與醫師討論。」

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