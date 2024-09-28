限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》想自己幫GG增大要小心 醫曝DIY真空助勃器恐出血受傷
劉力仁／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕GG增大可以自己來？泌尿科醫師陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」分享影片，開箱網購的「真空助勃器」，提醒這種商品沒有安全設計，無限制的負壓，可能增大前先讓陰莖受傷，導致表皮出血、血腫等情況發生，如有性功能障礙問題，建議找專業泌尿科醫師求診，避免不當使用受傷。
陳忠佐表示，網路上有一些「陰莖增大器」等商品，其實就是真空吸引器，將類似塑膠瓶的東西套在生殖器上，可能透過電動或手動把瓶內空氣抽出，在瓶內製造出負壓空間，利用負壓原理讓GG膨脹，但理論上沒有永久增大的效果。可以想成是一個氣球，當外在空間負壓時，氣球就會無限制膨脹，不過GG是不能無限制膨脹的。
請繼續往下閱讀...
陳忠佐說明，陰莖外面有一層白膜，它構造非常堅固，即便因為負壓讓身體的血流，充血流向海綿體裡面，不過因為白膜，增再大基本上也不會超過最後勃起的大小。
陳忠佐指出，醫療用的真空助勃器，主要用於勃起障礙的治療，需要有醫師處方才可購買，並且需要依照醫師的教學指示操作。醫用款的壓力都有經過計算，使用上比較安全。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應