健康網》想自己幫GG增大要小心 醫曝DIY真空助勃器恐出血受傷

醫師提醒，如有性功能障礙問題，建議找專業泌尿科醫師求診，避免不當使用受傷；情境照。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕GG增大可以自己來？泌尿科醫師陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」分享影片，開箱網購的「真空助勃器」，提醒這種商品沒有安全設計，無限制的負壓，可能增大前先讓陰莖受傷，導致表皮出血、血腫等情況發生，如有性功能障礙問題，建議找專業泌尿科醫師求診，避免不當使用受傷。

陳忠佐表示，網路上有一些「陰莖增大器」等商品，其實就是真空吸引器，將類似塑膠瓶的東西套在生殖器上，可能透過電動或手動把瓶內空氣抽出，在瓶內製造出負壓空間，利用負壓原理讓GG膨脹，但理論上沒有永久增大的效果。可以想成是一個氣球，當外在空間負壓時，氣球就會無限制膨脹，不過GG是不能無限制膨脹的。

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陳忠佐說明，陰莖外面有一層白膜，它構造非常堅固，即便因為負壓讓身體的血流，充血流向海綿體裡面，不過因為白膜，增再大基本上也不會超過最後勃起的大小。

陳忠佐指出，醫療用的真空助勃器，主要用於勃起障礙的治療，需要有醫師處方才可購買，並且需要依照醫師的教學指示操作。醫用款的壓力都有經過計算，使用上比較安全。

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