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健康網》讓減重科學化 醫授InBody數值這樣看

2024/09/28 19:14

醫師表示，透過InBody了解體脂肪、肌肉量、水分等身體組成的細節，就能科學化減重。（資料照）

醫師表示，透過InBody了解體脂肪、肌肉量、水分等身體組成的細節，就能科學化減重。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著科技進步，減重不需要再一項項嘗試有沒有用，可以透過InBody了解自己的身體成分，科學化減重方法，但出來的成果該怎麼看呢？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」分享怎麼解讀InBody的數值，了解體脂肪、肌肉量、水分等身體組成的細節後，如何應用在減重策略上。

什麼是InBody

許書華說明，InBody是目前廣泛使用的一種身體成分分析儀，主要通過生物電阻抗分析（BIA）技術來測量身體的各項指標。根據電流在不同組織的傳導速率，機器可以推算出你的體成分。透過數據能制定健康計劃、控制體重、改善體能狀況非常重要，透過專業儀器數字的分析，找出量身定制的減重策略。

InBody數值解析

●體脂肪量（Body Fat Mass）：顯示身體中的脂肪總量。幫助你了解自己是否過胖或過瘦，並指導你調整飲食和運動計劃。

●體水分：包括細胞內水分和細胞外水分。適當的體水分有助保持身體正常的生理功能。

●基礎代謝率：表示在靜止狀態下每天所需的能量。幫助制定合理的飲食計劃，避免過度攝取或攝取不足的卡路里。

●體脂肪百分比：這是一個相對於你的總體重的脂肪比例。適中的體脂肪百分比可以反映出健康的體重範圍。

●肌肉量（骨骼肌重）：表示全身肌肉的總量。增加肌肉量可以提高整體代謝率，改善身體線條。

●內臟脂肪級別：內臟脂肪過高，可能會增加心血管以及脂肪肝的風險。

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