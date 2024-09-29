健康網》「榛果油」還能變美！ 營養師：三高、糖友都適合

李婉萍說，榛果油屬於原型食物的好油，加上含單元不飽和脂肪酸（Omega-9），有益於心血管循環系統；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕從孕婦到三高族群，甚至是糖尿病患者，都能從榛果油中，獲得單元不飽和脂肪酸、豐富的營養和健康益處。營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享適合吃榛果油的5大族群：愛美族、外食族、飲控族、三高族、糖尿病患者。大部分的人都適合榛果油，就連有慢性疾病的人也是，但對堅果過敏者要避開。

適合吃榛果油的5大族群

●愛美族

李婉萍說，特別適合食用榛果油的第一大族群，就是希望自己能變漂亮的愛美族群。因為榛果油富含維他命E，是有強大的護膚幫助，不僅能抗氧化，也有助於皮膚健康。

請繼續往下閱讀...

●外食族

她提到，針對廣大的外食族群，容易在外攝取到不健康的油脂，例如：飽和脂肪、回鍋油等。若家裡備有一瓶健康的榛果油，偶爾居家飲用，能促進排便，將「壞東西」清光！

●飲控族

李婉萍表示，若正在飲食控制，更要攝取好的油脂，因為它能帶來飽足感，不會有過於飢餓，而亂吃亂喝。再加上榛果油的料理可以很多元，煎煮炒炸都能夠飲食控制，吃下的食物多樣化，不無聊。

●三高族

她指出，特別適合食用榛果油的族群，也包含三高族群，即患有高血壓、高血糖和高血脂的病友。由於榛果油屬於原型食物的好油，加上含單元不飽和脂肪酸（Omega-9），有益於心血管循環系統，對於三高族群可謂一大福音！

●糖尿病患者

「糖尿病適合吃什麼油呢？」李婉萍說，根據糖尿病指引中，有關糖友的脂肪攝取，建議以地中海飲食為基礎的飲食。因為地中海飲食包含了，單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸，例如脂肪豐富的魚類、堅果和種子。因此，榛果油是糖尿病友適合的料理油之一。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法