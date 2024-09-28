新北本土登革熱+14 其中8例擴大篩檢發現

新北市府動員人力在感染熱區進行清消。（新北市衛生局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新增14例本土登革熱病例，為2男12女，年齡介於52至84歲，為新店區8例、中和區6例，發病日介於9月21日至9月25日，除1例住院治療，病況穩定，其餘皆已康復，新北市截至27日共累計43例。

衛生局長陳潤秋說，今日新增的14例中，有8例是市府設置篩檢站主動將潛藏感染個案快速找出，病例於潛伏期間多有高風險管制場域活動史，研判感染區域未擴大。

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陳潤秋表示，由於山區是蚊子的天然孳生源，目前感染區域鄰近山區，民眾活動頻繁，市府團隊已於周邊鄰近山區步道沿線插立警示牌，提醒民眾做好穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹政府主管機關核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑）等個人防蚊措施，共同防範登革熱。

新北市在感染熱區管制民眾赴山區活動。（新北市衛生局提供）

衛生局提醒，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播，近期下雨頻繁，雨後積水容器適合病媒蚊生長，請民眾務必積極清除住家周遭積水容器落實「巡、倒、清、刷」避免養蚊，市府會持續加強查核，若經防疫人員査獲陽性孳生源，將依傳染病防治法處3千至1萬5千元罰鍰。

衛生局呼籲，民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區、新店區衛生所聯繫進行採檢。

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