健康網》少喝「零卡」飲料！ 營養師：恐增心血管疾病風險

結果顯示，若每天喝大於250 ml的零卡/低卡甜味飲料，與增加7%心血管疾病發生風險具有相關性；如果是每天喝大於500 ml，風險會更顯著的增加；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕能不能用零卡或低卡的甜味飲料，取代手搖飲或含糖飲料呢？營養師嫚嫚在臉書專頁「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文表示，偶爾喝可以，但最好不要養成習慣。研究發現，零卡或低卡甜味飲料會增加心血管疾病風險，且容易造成血糖、肥胖問題。她建議大家，選擇飲料時多注意成分標示，盡量減少人工甜味劑的攝取。

零卡或低卡飲料增疾病風險

嫚嫚指出，在2021年發表的統合分析與系統性回顧，分享了原本以控制熱量概念，或是以健康訴求取代含糖飲料的零卡或低卡甜味飲料，對於心血管疾病風險的相關性！結果顯示，若每天喝>1份（約250 ml） 的零卡/低卡甜味飲料，與增加7%心血管疾病發生風險具有相關性；而且，如果是每天喝>2份（500 ml），風險會更顯著的增加。

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長期攝取對身體有負面影響

嫚嫚說，具體的因果機制還沒完全確定，但有一些可能性高的潛在原因，像是零卡或低卡甜味飲料中，經常使用的人工甜味劑，會帶來負面的影響。常見的人工甜味劑，像是阿斯巴甜、蔗糖素、醋磺內酯鉀、糖精等。

她提到，雖然這些飲料幾乎是零熱量，對於熱量控制上有幫助；但若長期攝取，可能會影響腸道菌群平衡，進而增加胰島素阻抗，和血糖調節問題；並且可能造成對甜味訊號的混淆，容易促進食慾，增加肥胖風險。

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