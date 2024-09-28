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新北登革熱疫情升溫 中和趕盡殺「孓」全員大孳清
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市累積登革熱病例已達26例，被傳染人數較多的中和區28日由區長楊薏霖與區衛生所、區清潔隊、各里鄰長及環保志義工共同巡檢全區大街小巷，進行積水容器巡查及清除，截至中午清潔隊已清除530個積水容器及及收運8400公斤垃圾，並請區民一起動手「巡、倒、清、刷」，從家戶將病媒蚊趕盡殺絕。
楊薏霖表示，要防杜登革熱單靠政府力量是不夠的，需要大家共同孳清除病媒蚊，所以請大家全體總動員、清除孳生源，尤其近日連日下雨，孳清工作變得更加困難，大家最容易忽略的廢棄輪胎、家中擺放花瓶或廢氣塑膠帆布上積水都很容易形成病媒蚊孳生處，一定要隨時檢查。
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她表示，中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園之環山步道已列為管制區域限制人員進入，請民眾配合防疫切勿進入，這段期間衛生所會針對個案及周邊住戶進行病媒防治衛教宣導拜訪，清潔隊也會配合到家戶或戶外噴消，造成不便請大家共體時艱。
今日中和區全區動員大孳清，截至中午止清潔隊已清除了530個積水容器及及收運8400公斤垃圾，並持續增加中，公所呼籲民眾隨時檢視戶內外環境，檢查再檢查，孳清再孳清，就是防杜革熱疫球蔓延的最佳方法。
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