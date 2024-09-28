新北登革熱疫情升溫 中和趕盡殺「孓」全員大孳清

新北市中和區公所與清潔隊及社區里鄰志工進行防治登革疫情大清消。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市累積登革熱病例已達26例，被傳染人數較多的中和區28日由區長楊薏霖與區衛生所、區清潔隊、各里鄰長及環保志義工共同巡檢全區大街小巷，進行積水容器巡查及清除，截至中午清潔隊已清除530個積水容器及及收運8400公斤垃圾，並請區民一起動手「巡、倒、清、刷」，從家戶將病媒蚊趕盡殺絕。

楊薏霖表示，要防杜登革熱單靠政府力量是不夠的，需要大家共同孳清除病媒蚊，所以請大家全體總動員、清除孳生源，尤其近日連日下雨，孳清工作變得更加困難，大家最容易忽略的廢棄輪胎、家中擺放花瓶或廢氣塑膠帆布上積水都很容易形成病媒蚊孳生處，一定要隨時檢查。

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新北市中和區公所與清潔隊及社區里鄰志工進行防治登革疫情大清消。（記者翁聿煌攝）

她表示，中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園之環山步道已列為管制區域限制人員進入，請民眾配合防疫切勿進入，這段期間衛生所會針對個案及周邊住戶進行病媒防治衛教宣導拜訪，清潔隊也會配合到家戶或戶外噴消，造成不便請大家共體時艱。

今日中和區全區動員大孳清，截至中午止清潔隊已清除了530個積水容器及及收運8400公斤垃圾，並持續增加中，公所呼籲民眾隨時檢視戶內外環境，檢查再檢查，孳清再孳清，就是防杜革熱疫球蔓延的最佳方法。

中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園之環山步道已列為管制區域。（記者翁聿煌攝）

中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園之環山步道已列為管制區域。（記者翁聿煌攝）

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