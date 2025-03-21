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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

高市即日起提供凍卵補助 限40歲以下罹癌女性

2025/03/21 09:33

高市即日起提供40歲以下罹癌女性凍卵補助，每人1次且上限為3萬元。（高雄市衛生局提供）

高市即日起提供40歲以下罹癌女性凍卵補助，每人1次且上限為3萬元。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕現代女性多晚婚、晚生，凍卵需求日漸增加，高雄市衛生局即日起提供醫療性凍卵補助，針對設籍或配偶設籍於高雄市的40歲（含）以下女性，不限已婚，罹癌且經醫師評估因罹癌或治療影響生育者，1次性補助凍卵療程，每人上限為3萬元。

凍卵療程1次約10萬元不等，並有後續保存的年費問題，衛生局指出，衛生福利部國民健康署建議，考量生育風險及胎兒健康、夫妻養育年齡合適性等因素，鼓勵於25歲至35歲間完成生育規劃，但隨著結婚與備孕年齡逐漸延後，且若女性因罹癌及後續治療過程，都可能影響女性生育能力，甚至導致不孕，為此，高市府考量罹癌女性生育機會，將自即日起提供醫療性凍卵補助。

高雄市醫療性凍卵補助對象為本人或配偶設籍高雄市的40歲以下女性（不限已婚），罹癌且經醫師評估因罹癌或治療影響生育者，於衛生福利部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案之特約人工生殖機構接受凍卵療程者，可於完成療程後6個月內，備妥疾病診斷證明書、凍卵療程診斷證明書等向衛生局提出補助申請。

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