自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》妙齡女不明下腹痛 一查「卵巢畸胎瘤」有牙齒、頭髮

2025/05/01 19:28

1名女子時常下腹痛，經腹部超音波檢查發現，右側卵巢卻有8公分大的囊腫，進一步確認為卵巢畸胎瘤；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

1名女子時常下腹痛，經腹部超音波檢查發現，右側卵巢卻有8公分大的囊腫，進一步確認為卵巢畸胎瘤；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名年輕女子時常下腹痛，也看過其他科都找不到原因，因此勇氣來至婦產科檢查。醫師透過腹部超音波檢查發現，子宮、左側卵巢正常，但右側卵巢卻有8公分大的囊腫，進一步確認為卵巢畸胎瘤，經單孔腹腔鏡手術後，順利把畸胎瘤從卵巢上剝離，只切除腫瘤，保留正常的卵巢組織，在切下的畸胎瘤中有豐富毛髮、牙齒。

禾馨醫療婦產科醫師曾浩原分享，正常卵巢約2到3公分，但她的右側卵巢卻有個8公分大的囊腫，內有許多不均勻的物質在流動，還有一些固體成分，再加上她下腹悶痛的症狀，目前沒有其他明確原因，最有可能就是這顆畸胎瘤造成的，所以建議考慮手術。

曾浩原說，由於病人還很年輕，因此希望盡可能保護卵巢，因此做的是「卵巢囊腫切除手術」。經單孔腹腔鏡手術，從肚臍開一個小孔將腫瘤完整剝除，並成功保留卵巢組織與生育功能，術後2天即可出院。

1名女子檢查發現卵巢畸胎瘤，經單孔腹腔鏡手術，從肚臍開一個小孔將腫瘤完整剝除，並成功保留卵巢組織與生育功能，術後2天出院。（禾馨醫療提供）

1名女子檢查發現卵巢畸胎瘤，經單孔腹腔鏡手術，從肚臍開一個小孔將腫瘤完整剝除，並成功保留卵巢組織與生育功能，術後2天出院。（禾馨醫療提供）

婦科手術分3種

曾浩原說明，卵巢畸胎瘤是女性常見的良性腫瘤之一，來源為卵巢中的幹細胞異常分化。畸胎瘤與懷孕無關，也不是什麼「被吸收的雙胞胎」。但若體積大或造成症狀，仍應考慮手術移除。婦科手術大致分為3種：

●傳統開腹手術：傷口較大，10-15分鐘，有健保給付，也可再自費防沾黏耗材，傷口大小與術後恢復，大致可以想像成跟剖腹產類似。

●腹腔鏡手術：會在肚子上開3到4個小洞，利用腹腔鏡專用的細長鏡頭與器械進行操作，有健保給付，沾黏機率較低，但也可以自費防沾黏耗材，出血較少、恢復快、術後疼痛較輕，傷口也比較美觀。

●單孔腹腔鏡：只開肚臍1個洞，所有鏡頭與器械都從這個洞進入腹腔。手術難度相對較高，但只有一個在肚臍的傷口，術後幾乎看不見疤痕。此手術有健保給付，可再自費防沾黏耗材。

醫師整理出3種婦科手術差異。（禾馨醫療提供）

醫師整理出3種婦科手術差異。（禾馨醫療提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中