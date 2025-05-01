健康網》妙齡女不明下腹痛 一查「卵巢畸胎瘤」有牙齒、頭髮

1名女子時常下腹痛，經腹部超音波檢查發現，右側卵巢卻有8公分大的囊腫，進一步確認為卵巢畸胎瘤；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名年輕女子時常下腹痛，也看過其他科都找不到原因，因此勇氣來至婦產科檢查。醫師透過腹部超音波檢查發現，子宮、左側卵巢正常，但右側卵巢卻有8公分大的囊腫，進一步確認為卵巢畸胎瘤，經單孔腹腔鏡手術後，順利把畸胎瘤從卵巢上剝離，只切除腫瘤，保留正常的卵巢組織，在切下的畸胎瘤中有豐富毛髮、牙齒。

禾馨醫療婦產科醫師曾浩原分享，正常卵巢約2到3公分，但她的右側卵巢卻有個8公分大的囊腫，內有許多不均勻的物質在流動，還有一些固體成分，再加上她下腹悶痛的症狀，目前沒有其他明確原因，最有可能就是這顆畸胎瘤造成的，所以建議考慮手術。

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曾浩原說，由於病人還很年輕，因此希望盡可能保護卵巢，因此做的是「卵巢囊腫切除手術」。經單孔腹腔鏡手術，從肚臍開一個小孔將腫瘤完整剝除，並成功保留卵巢組織與生育功能，術後2天即可出院。

1名女子檢查發現卵巢畸胎瘤，經單孔腹腔鏡手術，從肚臍開一個小孔將腫瘤完整剝除，並成功保留卵巢組織與生育功能，術後2天出院。（禾馨醫療提供）

婦科手術分3種

曾浩原說明，卵巢畸胎瘤是女性常見的良性腫瘤之一，來源為卵巢中的幹細胞異常分化。畸胎瘤與懷孕無關，也不是什麼「被吸收的雙胞胎」。但若體積大或造成症狀，仍應考慮手術移除。婦科手術大致分為3種：

●傳統開腹手術：傷口較大，10-15分鐘，有健保給付，也可再自費防沾黏耗材，傷口大小與術後恢復，大致可以想像成跟剖腹產類似。

●腹腔鏡手術：會在肚子上開3到4個小洞，利用腹腔鏡專用的細長鏡頭與器械進行操作，有健保給付，沾黏機率較低，但也可以自費防沾黏耗材，出血較少、恢復快、術後疼痛較輕，傷口也比較美觀。

●單孔腹腔鏡：只開肚臍1個洞，所有鏡頭與器械都從這個洞進入腹腔。手術難度相對較高，但只有一個在肚臍的傷口，術後幾乎看不見疤痕。此手術有健保給付，可再自費防沾黏耗材。

醫師整理出3種婦科手術差異。（禾馨醫療提供）

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