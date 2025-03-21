健康網》含糖飲不利血壓！ 營養師點名「3飲料」酸梅湯入列

營養師提醒，酸梅湯製作過程中，很多都會先用鹽醃漬，再加糖調味，因此鈉、糖含量可能偏高，不利於血壓控制；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為只要不吃太鹹、不喝酒，就能控制好血壓，但事實上含糖飲也是血壓飆高的元凶之一。營養師薛曉晶指出，含糖飲料會影響腎臟排鈉功能，導致體內鈉滯留，血壓升高。一說到含糖飲不外乎就是想到手搖飲等，但其實酸梅湯、運動飲料也是鈉、糖含量偏高者；無糖飲則是添加含有人工甜味劑，可能會影響腸道菌群，間接影響血壓調節，建議避開這些飲品，助血壓控制。

研究：每天喝1杯含糖飲 高血壓風險增12%

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文引述1項2015年刊登在《AJCN》期刊上的研究顯示，每天喝1杯含糖飲料，高血壓風險增加12%，且每多喝一杯，風險會再增加 8.2%。因含糖飲料會影響腎臟排鈉功能，導致體內鈉滯留，血壓升高；再者，過多的糖分也會讓胰島素阻抗增加，間接影響血管彈性，使血壓更難控制；不只如此，果糖亦會促進尿酸生成，而尿酸過高也與高血壓息息相關。

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薛曉晶表示，很多人都知道汽水、手搖飲含糖量高，會影響健康，但其實有些「看起來健康」的飲料，才是真正的隱藏陷阱，並舉例3飲料：

●酸梅湯—高鈉飲品：酸梅的製作過程中，很多都會先用鹽醃漬，再加糖調味，因此鈉、糖含量可能偏高。據《Journal of Food Processing and Technology》在2015年刊登的研究顯示，每週飲用超過2.3杯含糖碳酸飲料或高鈉飲品，與高血壓風險增加有關，尤其在女性與肥胖族群中特別明顯。建議想喝酸梅湯者可DIY，選擇無鹽醃漬的梅子，再搭配少量蜂蜜調味，會比外面買的更健康。

研究顯示，每週飲用逾2.3杯含糖碳酸飲或高鈉飲品，與高血壓風險增加有關，尤其是女性、肥胖者特別明顯；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●無糖茶飲（包裝飲料）—人工甜味劑：很多市售無糖茶飲標榜「無糖」，但其實可能含有人工甜味劑（如阿斯巴甜、蔗糖素），其可能會影響腸道菌群，間接影響胰島素敏感性與血壓調節。據《Archives of Cardiovascular Diseases》在2016年刊登的研究顯示，人工代糖飲料（ASBs）與高血壓風險增加有關，長期下來，容易讓血壓難控制，最好是自己泡茶，選擇無糖茶葉沖泡，更健康。

●運動飲料—隱藏糖分：運動飲料的鈉含量與糖分都比你想像中高！除非是長時間劇烈運動、流汗過多，或是因腹瀉造成電解質失衡，才需要補充這類飲品。據《The American Journal of Cardiology》在2014年刊登的研究顯示，含糖飲攝取增加與收縮壓與舒張壓升高相關，因此只是輕度運動者，只要補充水分就足夠。

營養師表示，檸檬水富含維生素C，有助減少動脈僵硬、促進血管擴張，降低血壓，建議早上喝1杯，幫助新陳代謝，護血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

3飲料助降血壓 檸檬水高C護血管

●黑豆水—天然高鉀，有助於鈉的代謝，降低血壓：據《European Journal of Nutrition》在2019年刊登1項研究顯示，高鉀飲食有助於降低血壓，因為鉀離子能幫助體內鈉的排泄，減少水腫與血壓上升風險。自製黑豆水時，準備1杯黑豆洗淨、乾炒後，加入熱水1000毫升，浸泡4小時或燜煮30分鐘，就完成了。每天喝1杯黑豆水，幫助身體排鈉，穩定血壓。

●溫開水+檸檬片—維生素C護血管健康，穩血壓：據《Critical Reviews in Food Science and Nutrition》在2023年刊登1項研究顯示，維生素C有助減少動脈僵硬、促進血管擴張，進而降低血壓，建議早上1杯溫水+1片檸檬，幫助促進新陳代謝，護血管健康。

●自己泡的無糖綠茶—富含抗氧化物，有助降低血壓：據《European Journal of Epidemiology》在2020年刊登的研究顯示，綠茶含有兒茶素（Catechins），其為強效抗氧化物，能幫助放鬆血管、減少血壓波動，建議每天2-3杯無糖綠茶，但不要過量，以免影響睡眠。

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