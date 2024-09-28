大同醫院7項長照服務 長庚允諾無縫銜接

大同醫院承作的7大項長照服務，明年起也將由長庚承接。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院明年1月起將換手由長庚經營，長庚也允諾銜接大同醫院承作的7大項長照服務，確保長輩的長照服務權益不受影響。

大同醫院目前承作的7大項長照服務，包括「社區整合型服務中心（A單位）」-前金區，截至今年8月服務個案約753人；「專業服務（B單位）」復能照護、營養照護、臥床或長期活動受限照護的特約3項長照給支付項目，區域有苓雅區、新興區、前金區及鹽埕區，服務個案約30人。

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「C級巷弄長照站（醫事C）」包含鳳山區鎮北里、新武里、前鎮區鎮昌里、明正里，苓雅區正文里，三民區寶安里，鹽埕區教仁里、瀨南里，總計服務個案約209人；「失智共照中心」服務個案計759人。 「出院準備銜接長照服務」至18月個案數累計189人次。；「居家失能個案家庭醫師照護方案」個案計4人；「居家護理所（健保給付）」計143人。

高雄市衛生局指出，考量社區長輩恐會擔心影響長照服務後續銜接，自9月19日起以電話逐案一一聯繫說明，並派員至8處C級巷弄長照站現場說明，一定保障長照服務不中斷，不影響長輩長照服務權益。

市府亦於9月25日召集衛生局、社會局、民政局及相關行政區區長共同說明後續「長照服務銜接」及「健康促進社區營造開展」事宜，並建立共同聯繫窗口，衛生局也協調長庚承諾在「健康餘命躍升計畫」支持下讓社區如常開展不間斷，長庚承接之事項均已納入合約條文，將由衛生局負責監督履約落實。

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