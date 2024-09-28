健康網》看病技巧大公開 就診前「先想好」創造醫病雙贏

醫師建議，在看診前先簡潔扼要想清楚要表達的問題，讓看病更有效率；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕看醫師起手式還是「這裡痛、那裡不舒服」嗎？事先做好就醫準備可讓看診有效率，醫師也能在最短時間掌握病因！禾馨民權內科診所腸胃科醫師葉秉威表示，理想的看診是患者說不舒服，醫師開藥或檢查，但現實很骨感，因此建議在看診前，先簡潔扼要想清楚要表達的問題，怕緊張可以做小抄，讓看病更有效率。

葉秉威在臉書專頁「胃腸專家 葉秉威醫師」分享，常接到很多轉診或慕名而來的病患，但看診時間就幾個小時，怎麼消化這麼多的病患，還包括急症、初診，及複雜轉診個案，除了限號，要思考如何提升看病效率。

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健檢異常要看診

葉秉威說，有很多健診轉診個案，直接說他接到健診中心報告或電話通知，很緊急直接來看診。但沒有任何資料，也不知道他有任何指數的異常，要記得請健診中心提供異常的檢查項目報告。

數次就醫未解決

葉秉威指出，如果是同個問題，先前就醫數次仍未解決，可以建議取得醫師的轉診單。一方面可以了解前面一位醫師想法，也可以了解目前評估病情的進度到哪了，避免不必要的檢查。

轉診帶檢查影像報告及病歷

葉秉威提到，很多病患總是會認為，健保卡一插，醫師就能看到先前的內視鏡，或電腦斷層、核磁共振等資料，事實上，雲端連結很容易當機連不上；就算連上，也至多看到9個月內的影像，還不包括自費檢查。此外，接受轉診的醫師，不一定會全然同意前一位醫師的診斷，所以要有客觀的影像可以供他做參考。因此建議要取得影像及報告，甚至是列印病歷，拷貝影像較佳。

老人家自己回診霧煞煞

葉秉威說，很多時候老人家，可能有重聽，不然就是聽不懂。即使醫師已經很白話的解釋，回家後，孩子一問就回答醫師都沒有說，如有這個情況，建議花個時間陪父母看診，了解父母親的身體狀況。

名醫也很難一次診斷出陳年痼疾

葉秉威表示，一個門診患者5-10分鐘看診時間，再怎麼精明厲害的醫師，也不太可能一次諮詢，就判斷出你數年看診都看不出的問題。多放點耐心與信任在你特地尋找的醫師上。如果有重複需要安排的檢查，不要直接拒絕，因為不同醫師可能有不同的細膩度或想看的部分，好奇可以詢問為何需要重複檢查。更不需要一直詢問是否有更新的檢查，醫師會在適當時間，安排適當的檢查。

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