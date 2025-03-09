自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》4水腫類型 妳是哪一種？ 中醫：這類難出汗、結實胖

2025/03/09 19:38

中醫師指出，常見女性水腫類型有4個，更年期型、泡芙人型、經常很累型及體表受寒型；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，常見女性水腫類型有4個，更年期型、泡芙人型、經常很累型及體表受寒型；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性真的比男性容易水腫嗎？中醫師李琪解釋，女性因為天生陽氣比較不足，加上月經來潮，確實比男生更容易水腫。她進一步表示，女性常見的水腫類型有4個，常感燥熱的更年期型，皮膚和嘴唇容易乾，一直感到口渴；血液循環差的泡芙人型，多有「下半身肥胖」的困擾；腎氣不足經常很累型，好發於工作需要燃燒腦袋或熬夜的青壯年；難出汗的體表受寒型，多為結實胖，還容易有腹瀉問題。

李琪在「和中醫一起生活︱李琪 中醫師」及網頁發文分享，水腫原因有很多，包括心臟病、腎臟病、肝硬化和營養不良。然而，許多健康女性本身沒有慢性病，卻經常水腫，這是為何？她也一一來為民眾解密。

水腫原因大公開 代謝差愛注意

李琪指出，水是身體最重要的成分之一，汗水、眼淚、唾液、尿液、血液等都由水組成。但並不是我們喝了水，就會自動形成這些體液，還需要經過體內的陽氣處理、代謝才行。當身體沒辦法好好利用、代謝水份，造成過多水份累積在皮下組織時，就會水腫。

水是有重量的，受地心引力影響，大部分的水都會積在小腿和腳。睡覺時人呈現平躺的姿勢，水流到頭面部，所以剛起床時也可能會出現臉部水腫。此外，由於水是血液的主要成分，血液循環不良也會連帶降低水的流動性，導致水腫。

輕微的水腫會讓臉部、四肢看起來拋拋、浮浮的，原本的皮膚皺褶會變淡或消失；嚴重的水腫則會在按壓後（像是小腿前側、腳背的地方）出現皮膚凹陷。

女性心思細 亦容易致水腫

李琪提到，女生的陽氣比較不足，所以在代謝水液這件事上，女生會比男生弱一些。許多年輕女性在熬夜、吃了比較鹹的消夜或月經前1週，就會在臉部或小腿出現明顯的浮腫，體重甚至會因此增加1-3公斤。但對於男性來說，除非有慢性病或是65歲以上的長者，不然通常不會有水腫問題。

除了陽氣不足，女生的心思也比較細膩、謹慎，遇到事情經常想比較多。所謂「思則氣結」，思慮過多會讓陽氣打結、流動不順暢。氣卡住了，身體缺乏動能推動血液和水分，就容易導致血液循環不良和水腫。

中醫師表示，女性心思較細膩，但思慮過多會讓陽氣打結，容易導致血液循環不良和水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，女性心思較細膩，但思慮過多會讓陽氣打結，容易導致血液循環不良和水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

4大水腫體質一次看

另外，李琪也列出了常見的女性水腫4大類型，幫助民眾辨認自己屬於哪一型：

●更年期熟女型：這類體質的人大多介於40-60歲，正是快要或剛過更年期的年紀。這個階段的女性陽氣和陰血都逐漸變少，陽氣蒸騰不足，水份無法被身體有效利用，所以經常會有皮膚和嘴唇乾燥、口渴的情況。

此外，這類體質的人還可能會有燥熱、腹部鼓脹感、常常覺得很累以及慢性皮膚疾病，像是濕疹和蕁麻疹，有些人還會有小便量少、頻尿等症狀。

●泡芙人型：這類體質的特色是血液循環差。當血液循環不好，水的流動性和代謝也會變差，滯留在下半身。所以這類體質的女性經常會有「下半身肥胖」的困擾，身材呈梨形，腰部以上瘦，臀部和大腿卻特別胖。除此之外，手腳冰冷、膚色黯沉、臉上長斑、肌肉痠痛、月經週期不規律、頭暈頭痛、頻尿等症狀也會經常出現。

由於陽氣會隨著年紀增加而逐漸變少，所以「泡芙人型」的女性在過了40歲後，水腫和下半身肥胖會越來越明顯。

●經常很累型：中醫認為「腎」是人體儲藏精氣的地方，它與小便的形成和排尿有很大關聯。用腦過度、長期熬夜會影響腎功能，造成精氣不足和排尿異常，這時就會產生疲勞、怎麼睡也睡不飽、頻尿、小便量少等「腎虛」的症狀。

當小便無法順暢排出、必須分好多次才能排乾淨時，水份就容易累積在體內。這類體質通常比較怕熱、容易流汗，手腳溫暖，經常覺得口渴，喝水量很大。好發於工作需要燃燒腦袋或熬夜的青壯年，以及65歲以上長者。

●體表受寒型：身體的水份除了透過尿液，也會透過皮膚的汗腺流汗排出來。但有一種人非常難出汗，就算天氣很熱、大量運動也只會流一點點汗。水份少了1條管道排出，當然容易水腫。中醫認為這是因為吹風受寒，風寒滯留在皮膚表層影響汗孔開闔，所以汗孔無法正常打開讓汗水排出。

這種體質的女生大多比較胖，但外觀與「血液循環不良型」不同，「體表受寒型」大多是結實、勻稱的胖。另外，她們還經常有後頭痛、頸部和上背痠痛、容易腹瀉以及月經延遲的問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中