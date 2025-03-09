健康網》4水腫類型 妳是哪一種？ 中醫：這類難出汗、結實胖

中醫師指出，常見女性水腫類型有4個，更年期型、泡芙人型、經常很累型及體表受寒型；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性真的比男性容易水腫嗎？中醫師李琪解釋，女性因為天生陽氣比較不足，加上月經來潮，確實比男生更容易水腫。她進一步表示，女性常見的水腫類型有4個，常感燥熱的更年期型，皮膚和嘴唇容易乾，一直感到口渴；血液循環差的泡芙人型，多有「下半身肥胖」的困擾；腎氣不足經常很累型，好發於工作需要燃燒腦袋或熬夜的青壯年；難出汗的體表受寒型，多為結實胖，還容易有腹瀉問題。

李琪在「和中醫一起生活︱李琪 中醫師」及網頁發文分享，水腫原因有很多，包括心臟病、腎臟病、肝硬化和營養不良。然而，許多健康女性本身沒有慢性病，卻經常水腫，這是為何？她也一一來為民眾解密。

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水腫原因大公開 代謝差愛注意

李琪指出，水是身體最重要的成分之一，汗水、眼淚、唾液、尿液、血液等都由水組成。但並不是我們喝了水，就會自動形成這些體液，還需要經過體內的陽氣處理、代謝才行。當身體沒辦法好好利用、代謝水份，造成過多水份累積在皮下組織時，就會水腫。

水是有重量的，受地心引力影響，大部分的水都會積在小腿和腳。睡覺時人呈現平躺的姿勢，水流到頭面部，所以剛起床時也可能會出現臉部水腫。此外，由於水是血液的主要成分，血液循環不良也會連帶降低水的流動性，導致水腫。

輕微的水腫會讓臉部、四肢看起來拋拋、浮浮的，原本的皮膚皺褶會變淡或消失；嚴重的水腫則會在按壓後（像是小腿前側、腳背的地方）出現皮膚凹陷。

女性心思細 亦容易致水腫

李琪提到，女生的陽氣比較不足，所以在代謝水液這件事上，女生會比男生弱一些。許多年輕女性在熬夜、吃了比較鹹的消夜或月經前1週，就會在臉部或小腿出現明顯的浮腫，體重甚至會因此增加1-3公斤。但對於男性來說，除非有慢性病或是65歲以上的長者，不然通常不會有水腫問題。

除了陽氣不足，女生的心思也比較細膩、謹慎，遇到事情經常想比較多。所謂「思則氣結」，思慮過多會讓陽氣打結、流動不順暢。氣卡住了，身體缺乏動能推動血液和水分，就容易導致血液循環不良和水腫。

中醫師表示，女性心思較細膩，但思慮過多會讓陽氣打結，容易導致血液循環不良和水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

4大水腫體質一次看

另外，李琪也列出了常見的女性水腫4大類型，幫助民眾辨認自己屬於哪一型：

●更年期熟女型：這類體質的人大多介於40-60歲，正是快要或剛過更年期的年紀。這個階段的女性陽氣和陰血都逐漸變少，陽氣蒸騰不足，水份無法被身體有效利用，所以經常會有皮膚和嘴唇乾燥、口渴的情況。

此外，這類體質的人還可能會有燥熱、腹部鼓脹感、常常覺得很累以及慢性皮膚疾病，像是濕疹和蕁麻疹，有些人還會有小便量少、頻尿等症狀。

●泡芙人型：這類體質的特色是血液循環差。當血液循環不好，水的流動性和代謝也會變差，滯留在下半身。所以這類體質的女性經常會有「下半身肥胖」的困擾，身材呈梨形，腰部以上瘦，臀部和大腿卻特別胖。除此之外，手腳冰冷、膚色黯沉、臉上長斑、肌肉痠痛、月經週期不規律、頭暈頭痛、頻尿等症狀也會經常出現。

由於陽氣會隨著年紀增加而逐漸變少，所以「泡芙人型」的女性在過了40歲後，水腫和下半身肥胖會越來越明顯。

●經常很累型：中醫認為「腎」是人體儲藏精氣的地方，它與小便的形成和排尿有很大關聯。用腦過度、長期熬夜會影響腎功能，造成精氣不足和排尿異常，這時就會產生疲勞、怎麼睡也睡不飽、頻尿、小便量少等「腎虛」的症狀。

當小便無法順暢排出、必須分好多次才能排乾淨時，水份就容易累積在體內。這類體質通常比較怕熱、容易流汗，手腳溫暖，經常覺得口渴，喝水量很大。好發於工作需要燃燒腦袋或熬夜的青壯年，以及65歲以上長者。

●體表受寒型：身體的水份除了透過尿液，也會透過皮膚的汗腺流汗排出來。但有一種人非常難出汗，就算天氣很熱、大量運動也只會流一點點汗。水份少了1條管道排出，當然容易水腫。中醫認為這是因為吹風受寒，風寒滯留在皮膚表層影響汗孔開闔，所以汗孔無法正常打開讓汗水排出。

這種體質的女生大多比較胖，但外觀與「血液循環不良型」不同，「體表受寒型」大多是結實、勻稱的胖。另外，她們還經常有後頭痛、頸部和上背痠痛、容易腹瀉以及月經延遲的問題。

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