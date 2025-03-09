健康網》戒菸不嫌晚！ 國健署：20分降血壓、1年心臟病減半

國健署指出，吸菸是罹患冠狀動脈心臟疾病、中風及周邊血管疾病的重要危險因子；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在吸菸吞雲吐霧間，小心無形中害心跳加速、血壓降不下來！國民健康署提醒，吸菸除了增加癌症風險，還可能影響心血管健康，因此鼓勵戒菸，遠離疾病，僅僅戒菸20分鐘，便能讓血壓與心跳降至正常值；停止吸菸12小時，血液中的一氧化碳含量會降到正常值；停止吸菸1-9個月，顯著改善咳嗽症狀；若能戒菸1年，患冠狀動脈心臟病風險降50%，待戒菸5年以上，中風機率就與非吸菸者相同。

菸品是多項癌症危險因子

國健署曾指出，菸品含有尼古丁、亞硝胺及焦油等危害人體健康致癌物質，會對人體各系統產生影響。據美國CDC研究資料指出，香菸煙霧中產生的毒素會削弱人體免疫系統，使其更難以殺死癌細胞，且毒物還可能破壞或改變細胞的DNA，並抑制人體正常生長和功能，當DNA受損時，細胞可能開始失控生長，並產生癌症腫瘤。

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研究指出，菸品與腫瘤、糖尿病、心血管系統疾病、呼吸系統疾病、消化系統疾病、腎臟疾病、意外傷害等7大類死因相關，甚至增加14種以上癌症風險，如直接引發肺癌、口腔癌、咽頭癌、喉頭癌、膀胱癌、食道癌等，或是間接引發頸癌、血癌（骨髓性白血病）、胃癌、肝癌、腎臟癌、胰臟癌、大腸癌、子宮頸癌等。

此外，國健署表示，除了罹癌外，吸菸還可能影響皮膚、記憶力退化、視力惡化、聽力喪失、骨質疏鬆、消化系統、手指變色，還可能造成女性荷爾蒙代謝改變、生殖能力、懷孕，或是男性生殖能力、精液品質、陽痿等症狀。

國健署表示，吸菸恐增加肺癌、口腔癌等癌症風險；示意圖。（圖取自shutterstock）

吸菸傷「心」 唯有完全戒除才能遠離

國健署曾表示，世界衛生組織指出，全球每年超過700多萬人因菸害死亡，吸菸更是罹患冠狀動脈心臟疾病、中風及周邊血管疾病的重要危險因子，長期吸菸易導致心肌梗塞，吸菸者在第一次罹患急性心肌梗塞後，仍持續吸菸，再次梗塞的機會為戒菸者的2.9倍；如果在第一次罹患心肌梗塞後即刻戒菸，再次梗塞的風險將降低到跟非吸菸者一樣。

國健署在臉書專頁指出，吸菸對身體造成的影響，僅須停止吸菸20分鐘，便能使血壓與心跳會下降至正常值；停止吸菸12小時，血液中的一氧化碳含量會降到正常值；停止吸菸1-9個月，就能顯著改善咳嗽跟呼吸急促的症狀；停止吸菸1年，罹患冠狀動脈心臟病的風險降低50%；若能戒菸5年，甚至是15年，中風機率降低至與非吸菸者相同；不只如此，戒菸10年更能將罹患肺癌風險，降低至吸菸者50%。

不過，國健署也曾強調，很多人以為每天只要少吸一點就不會影響健康，但其實研究發現，就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加50%、中風的機率更增逾20%，並沒有所謂的安全吸菸量，唯有戒菸，才能真的降低對心血管的傷害。

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