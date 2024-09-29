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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》杏鮑菇3切法美味大不同 切塊有嚼勁 手撕似雞絲

2024/09/29 08:31

農糧署分享杏鮑菇3切法：圓片、切塊、手撕。（資料照）

農糧署分享杏鮑菇3切法：圓片、切塊、手撕。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕杏鮑菇的切法結合料理方式，竟能「味若雞絲」！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，杏鮑菇可以切圓片、切塊、手撕，其中撕成條狀的口感似雞絲，吸附料理中滿滿醬汁，美味可口。

切圓片 蒜香奶油杏鮑菇

農糧署表示，切成圓片的杏鮑菇口感軟嫩，用刀劃格狀後備用。將奶油煮至融化，加蒜泥炒香，下杏鮑菇煎至兩面金黃，加鹽、胡椒調味。

切塊 三杯杏鮑

農糧署說，杏鮑菇切塊口感扎實有嚼勁，以滾動方式切塊後備用，以薑、蒜爆香，下杏鮑菇、醬油炒至收汁，最後加蔥段、辣椒、九層塔翻炒出鍋。

手撕 金沙杏鮑菇

農糧署說明，手撕杏鮑菇口感似雞絲。用手把杏鮑菇撥開並撕成條狀，用蒜末爆香後加鹹蛋黃炒至起泡，加鹹蛋白、杏鮑菇炒熟，最後加胡椒調味。

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