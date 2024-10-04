健康網》喝咖啡釀骨鬆？ 研究：適量反能降骨折風險

醫師表示，咖啡的草酸含量相對較低，不用過分擔心咖啡對骨質的影響，適量飲用咖啡不僅安全，還可能帶來一定的益處；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人擔心喝咖啡會造成骨質疏鬆，對此，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，只有過度飲用咖啡，才可能有骨鬆疑慮，刊登在美國流行病學雜誌的研究顯示，每天1杯咖啡，任何骨折風險降低4%，髖部骨折的風險降低了13%。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，瑞典卡羅琳斯卡學院進行了一項長達20年，涵蓋超過6萬名女性的研究，結果顯示，每天飲用1到4杯咖啡的女性，比起幾乎不喝咖啡的人，骨折風險竟然降低了不少，其中每天1杯咖啡，任何骨折風險降低4%，髖部骨折的風險降低了13%。

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蕭捷健指出，研究發現，飲用少於1杯咖啡的人，在20年後的骨折機率最高，約為20%。相比之下，每天飲用1杯、2至3杯或4杯以上的人，骨折機率都較低，約在15到16%左右。

他表示，如果你本來就喜歡喝咖啡，喝咖啡可能無形中保護了你的骨骼健康，但如果你不喜歡咖啡，也不必勉強，均衡飲食、足夠蛋白質和重量訓練，才是強健骨骼的關鍵。

憂草酸影響骨質 7類食物少碰

他提到，草酸確實可以與鈣質結合形成難溶解的草酸鈣，可能影響鈣質吸收，但1杯（240毫升）普通煮咖啡的草酸含量約2到4毫克，1盤生菠菜（約100克）草酸含量約為600-900毫克，煮熟菠菜草酸含量稍減，仍然相當高，1盤菠菜的草酸含量約是咖啡的150倍，若不敢喝咖啡，是怕草酸影響骨質，那菠菜等草酸高7種食物都不要吃（每100克含量）。

●菠菜：750-800 mg。

●地瓜葉：470-490 mg。

●黃豆（乾）：370-470 mg（240c.c.豆漿僅含有4mg草酸）。

●韭菜：250-300 mg。

●秋葵：200-250 mg。

●毛豆（新鮮）：50-70 mg。

●茄子：19-50 mg。

蕭捷健表示，除了多種維生素和礦物質，如維生素B2、B3、B5、錳和鉀等，咖啡還富含多酚類化合物，特別是綠原酸，具有強大的抗氧化能力。咖啡的草酸含量相對較低，真的不要過分擔心咖啡對骨質的影響，適量飲用咖啡不僅安全，還可能帶來一定的益處。

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