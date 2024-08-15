自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

心梗用藥愛栓通退出健保 健保署：市占率3％非臨床主要用藥

2024/08/15 15:51

「愛栓通」是心肌梗塞用藥。（取自食藥署網站）

「愛栓通」是心肌梗塞用藥。（取自食藥署網站）

〔記者林惠琴／台北報導〕胸腔科醫師蘇一峰爆料指出，心肌梗塞用藥「愛栓通」（Fondaparinux）明年將退出健保。對此，衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文表示，廠商今年3月主動提出要退出健保，但原因與健保藥價無關，而是考量該藥市占率僅3%決定退出，其非臨床主要用藥，有16項替代藥品，不會影響病人權益。

「愛栓通」適應症主要用於預防成人靜脈血栓高危險群病人，在接受主要的骨科下肢手術如髖部骨折、主要的膝關節手術或髖關節置換手術時，發生靜脈血栓栓塞事件等多種與血栓、心梗相關的治療。

黃育文指出，「愛栓通」是注射形式的抗凝血劑，今年3月廠商主動申請退出健保，已詢問理由是否為不敷成本，若是的話，建議檢送成本分析資料申請調整藥價，但廠商說明是此藥在同類藥品的市占率僅3%，不是臨床主要用藥，並非成本因素，且退出健保不影響病人權益，因此做此決定。

黃育文強調，健保署也邀請專家評估，專家認為以抗凝血劑的臨床需求來說，「愛栓通」用藥限制較多，像是用於急性冠狀症候群、心絞痛或特殊心肌梗塞的病人，都有相對較多的限制，因此臨床上比較少用，且還有其他很多替代藥品可用，因此經過健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，決定尊重廠商決定，讓這款藥品退出健保。

黃育文指出，「愛栓通」市占率3%，去年用量為5866支，目前Fondaparinux成分藥品的替代藥品尚有apixaban的4項、edoxaban的3項、rivaroxaban7項、dabigatran的2項，共計16項。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中