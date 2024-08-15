心梗用藥愛栓通退出健保 健保署：市占率3％非臨床主要用藥

「愛栓通」是心肌梗塞用藥。（取自食藥署網站）

〔記者林惠琴／台北報導〕胸腔科醫師蘇一峰爆料指出，心肌梗塞用藥「愛栓通」（Fondaparinux）明年將退出健保。對此，衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文表示，廠商今年3月主動提出要退出健保，但原因與健保藥價無關，而是考量該藥市占率僅3%決定退出，其非臨床主要用藥，有16項替代藥品，不會影響病人權益。

「愛栓通」適應症主要用於預防成人靜脈血栓高危險群病人，在接受主要的骨科下肢手術如髖部骨折、主要的膝關節手術或髖關節置換手術時，發生靜脈血栓栓塞事件等多種與血栓、心梗相關的治療。

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黃育文指出，「愛栓通」是注射形式的抗凝血劑，今年3月廠商主動申請退出健保，已詢問理由是否為不敷成本，若是的話，建議檢送成本分析資料申請調整藥價，但廠商說明是此藥在同類藥品的市占率僅3%，不是臨床主要用藥，並非成本因素，且退出健保不影響病人權益，因此做此決定。

黃育文強調，健保署也邀請專家評估，專家認為以抗凝血劑的臨床需求來說，「愛栓通」用藥限制較多，像是用於急性冠狀症候群、心絞痛或特殊心肌梗塞的病人，都有相對較多的限制，因此臨床上比較少用，且還有其他很多替代藥品可用，因此經過健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，決定尊重廠商決定，讓這款藥品退出健保。

黃育文指出，「愛栓通」市占率3%，去年用量為5866支，目前Fondaparinux成分藥品的替代藥品尚有apixaban的4項、edoxaban的3項、rivaroxaban7項、dabigatran的2項，共計16項。

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