前列腺癌死亡數增4成 高雄長庚新技術減少尿失禁

前列腺癌死亡率上升4成，高雄長庚創新Hood兜帽技術減少尿失禁，泌尿科主治醫師王弘仁副教授以布偶模擬病患，說明手術方式和原理。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕衛福部今（2024）年公布2023年國人十大死因，發現前列腺癌死亡人數及死亡率，較10年前分別上升42.5%及44.3%，由第6位上升至第5位，有年輕化趨勢，因傳統手術術後尿失禁問題，高雄長庚醫院採取「Hood Technique創新達文西前列腺根除術」，顯著降低術後尿失禁風險。

熱愛水上運動，在佳樂水擔任救生員的美籍衝浪教練杜格（63歲），因出現頻尿、解尿不順症狀，前往高雄長庚醫院檢查，發現前列腺特異抗原高到13.3，安排前列腺切片證實是高風險局部侵犯型前列腺癌，杜格及其他病患都在乎術後恢復及控尿情況，希望能儘快脫離包尿布或尿失禁問題。

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熱愛水上運動在佳樂水擔任救生員的美籍衝浪教練杜格（63歲），接受高雄長庚醫院採取創新達文西前列腺根除術，顯著降低術後尿失禁風險，又開始玩起衝浪運動。（杜格提供）

主治醫師泌尿科王弘仁副教授分析40名接受「Hood Technique」的病人臨床分析數據，顯示「Hood Technique」不僅成功保留了膀胱逼尿肌前裙、恥骨前列腺韌帶、腱弓、內骨盆筋膜和Douglas囊袋等重要解剖結構，還實現了令人滿意的術後控尿效果，杜格自費接受革新的達文西前列腺根除術。

杜格接受了兜帽法前列腺根除術，術後拔除尿管即恢復控尿功能，不需使用護墊或是尿布，前列腺手術邊界沒有腫瘤細胞，術後PSA降至小於0.025（不可測），高雄長庚表示，泌尿系統健保已增為65項，至於達文西手術採自費方式，約需15至20多萬元。

王弘仁表示，「Hood Technique」是一種專門設計的手術方法，用於達文西前列腺根除術中，藉以保護尿道周圍的解剖結構，降低術後尿失禁的風險，此技術的核心在於保留Retzius空間中的尿道周圍組織，避免影響病人的控尿功能，同時保證腫瘤的徹底切除，兜帽法前列腺根除術後，拔除尿管即恢復控尿功能，不需使用護墊或是尿布。

高雄長庚醫師王弘仁副教授表示，『Hood Technique』是一種專門設計的手術方法，用於達文西前列腺根除術，藉以旨在保護尿道周圍的解剖結構。（記者黃良傑攝）

前列腺癌死亡率上升4成，高雄長庚創新Hood兜帽技術減少尿失禁，泌尿科主治醫師王弘仁副教授（右）以布偶模擬病患，說明手術方式和原理，美籍病患杜格（左）表示感謝。（記者黃良傑攝）

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